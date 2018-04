„Macht die Politik den Journalismus kaputt?“: Österreichische Journalismustage holen ZDF-Interviewerin Marietta Slomka nach Wien

Wien (OTS) - Die Österreichischen Journalismustage stellen zu ihrem 5. Jubiläum eine zentrale Frage in den Mittelpunkt: „Macht die Politik den Journalismus kaputt?“ Die ersten Journalismustage starteten mit einer Keynote von „ZiB2“-Anchorman Armin Wolf. Der sehr reflektierte Titel seiner Rede damals: „Machen die Medien die Politik kaputt?“

Wenn sich die Politik ihre eigenen Nachrichten macht, sich selbst interviewt, und kritischen Journalisten mit Konsequenzen droht, muss man die Auswirkungen auf die Demokratie und ihre Bürgerinnen und Bürger beleuchten.

Damit rücken die Journalismustage den Umgang der Politik mit ihrem eigenen Einfluss auf die Medien und die Regeln des Mediensystems in den Mittelpunkt ihrer Jubiläumsveranstaltung.

Die Branchenkonferenz, die sich seit ihrer Gründung gutem Journalismus als Wert für die Gesellschaft jenseits von Reichweiten oder Finanzierungsmodellen verschrieben hat, findet heuer am Mittwoch, dem 6. Juni, im Großen Sendesaal des RadioKulturhauses in Wien statt.

Die Keynote: Politik-Interviewerin Marietta Slomka vom ZDF

Die Österreichischen Journalismustage holen dafür ZDF-Anchorwoman Marietta Slomka nach Wien. Die deutsche Moderatorin des „heute journal“ wird die die Keynote bei den Österreichischen Journalismustagen am 6. Juni im Wiener RadioKulturhaus halten.

Slomka gilt als starke Interviewerin deutscher Politikerinnen und Politiker. Sie ist aber ebenso als Reporterin u.a. in Osteuropa, China, Afrika und Südamerika im Einsatz. Zu den vergangenen beiden Bundestagswahlen moderierte sie jeweils das ZDF-Doku- und Talkformat „Wie geht’s, Deutschland?“ Die Diplom-Volkswirtin studierte in Köln und Großbritannien Volkswirtschaft und Politik und arbeitete sie als politische Korrespondentin in Brüssel, Bonn und Berlin. Im Januar 2001 übernahm sie die Moderation des „heute journal“. Slomka ist außerdem Autorin mehrerer politischer Sachbücher. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie u.a. mit dem Grimme-Preis, dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und dem Medienpreis für Sprachkultur der Gesellschaft für Deutsche Sprache ausgezeichnet.

Gesucht: Die „Storys des Jahres 2017“ – Einreichungen bis 9. Mai

Beim Abendevent zeichnen die Österreichischen Journalismustage nun bereits zum dritten Mal die „Stories des Jahres“ aus. Damit sollen die besten journalistischen Geschichten des vergangenen Jahres geehrt werden – unabhängig von der Reichweite des Mediums oder des Status der AutorInnen.

Eingereicht werden können alle journalistischen Beiträge, die in einem österreichischen Medium zwischen 1. Jänner und 31. Dezember 2017 erschienen sind. Zugelassen sind alle Mediengattungen über Print, Online, TV, Radio hinweg wie auch alle Formate vom Bericht über Reportage und Interview, bis zum Feature, Doku oder Kommentar. Was zählen sind Thema, Inhalt und Machart: sauber recherchiert, verständlich aufbereitet – den Blick auf die Dinge verändernd.

Journalistinnen und Journalisten können dabei selbst einreichen, aber auch Medien, KollegInnen oder Leser-, Seher- und HörerInnen können einfach Geschichten von JournalistInnen vorschlagen, die sie besonders gut gefunden haben. Einreichungen sind bis 9. Mai auf der Webseite der österreichischen Journalismustage möglich: www.journalismustage.at/story-des-jahres

Eine 12-köpfige Jury plus Vorjahres-Siegerin kürt aus einer Shortlist aller eingereichten Geschichten die besten „Stories des Jahres 2017“. Im Vorjahr erging die Ehrung an Melisa Erkurt vom „biber“ für ihre Reportage „Generation Haram“ und wurde von Keynote-Speaker „Watergate-Aufdecker“ Carl Bernstein überreicht.

Die Österreichischen Journalismustage: Am 6. Juni im RadioKulturhaus

Die Österreichischen Journalismustage finden heuer am 6. Juni bereits zum 5. Mal statt, und bringen aktuelle Vorträge, praktische Case-Studies und Best Practice-Beispiele für guten Journalismus an einem Tag komprimiert bei einem Event zusammen. Aktive JournalistInnen und engagierte Medienmenschen können in einem eigenen Call for Papers weitere Themen noch bis 17. Mai einreichen. Die Nachmittagskonferenz beginnt ab 13 Uhr, das Abendevent um 19 Uhr.

Die Journalismustage machen den Journalismus selbst zum Thema. Jenseits von Reichweiten, Vertriebswegen oder Finanzierung soll der Wert des Journalismus für die Gesellschaft in den Mittelpunkt gerückt werden. Dabei wird auch heuer wieder die „Story des Jahres“ für die beste Geschichte im Jahr 2017 verliehen.

Keynote-Speaker waren bisher „ZiB2“-Anchor Armin Wolf (ORF); die OSZE-Beauftragte für Medienfreiheit, Dunja Mijatovic; der Chefredakteur des „Spiegel“, Klaus Brinkbäumer; und die US-Journalisten-Legenede und „Watergate-Aufdecker“ Carl Bernstein, ehem. „Washington Post“. Voranmeldung für Tickets ist unter www.journalismustage.at möglich. Das vollständige Programm wird in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Thema 2018: "Macht die Politik den Journalismus kaputt?"

Keynote: ZDF-Anchorwoman Marietta Slomka, "heute journal"

Datum: 06.06.2018, 13:00 - 21:00 Uhr

Ort: RadioKulturhaus Wien

Argentinierstrasse 30a, 1040 Wien, Österreich

Url: http://www.journalismustage.at

