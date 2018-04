Presseöffentliche Termine von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 30. April – 6. Mai 2018

Wien (OTS) - Offizieller Besuch von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen in der Republik Bulgarien vom 2. -5. Mai 2018

Mittwoch, 2. Mai

19.45 Uhr (OZ): Empfang gegeben von Botschafter Mag. Roland Hauser/Rede (Residenz des Botschafters/Sofia)

Donnerstag, 3. Mai

10.00 Uhr (OZ): Begrüßung mit militärischen Ehren durch den Staatspräsidenten der Republik Bulgarien, Rumen Radev (Platz St. Alexander Nevski/Sofia)

10.15 Uhr (OZ): Kranzniederlegung beim Grabmal des Unbekannten Soldaten (Sofia)

10.30 Uhr (OZ): Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsoberhäupter (Präsidentenpalast/Sofia)

10.50 Uhr (OZ): Arbeitsgespräch im Beisein der Delegationen (Präsidentenpalast/Sofia)

11.30 Uhr (OZ): Pressegespräch der beiden Staatoberhäupter (Präsidentenpalast/Sofia)

12.00 Uhr (OZ): Gespräch mit dem Ministerpräsidenten der Republik Bulgarien, Bojko Borissow (Ministerrat/Sofia)

15.00 Uhr (OZ): Offizieller Abschluss des Wirtschaftsforums durch die beiden Staatsoberhäupter/Rede (Sofia Hotel Balkan/Sofia)

anschl.: Photo-Point der beiden Staatsoberhäupter mit dem Kammerpräsidenten (Sofia Hotel Balkan/Sofia)

15.45 Uhr (OZ): Photo-Point mit der Bürgermeisterin von Sofia, Jordanka Fandakowa, beim „The Bronze House“ (Sofia)

Freitag, 4. April

Trilaterales Arbeitstreffen mit dem Staatspräsidenten der Republik Bulgarien, Rumen Radev und dem Präsidenten von Rumänien, Klaus Johannis zum Thema „The Future of a United Europe“ im Rahmen der Konferenz „Sustainable Development of the Danube Region and Connecting Regions among Europe“ in Russe

10.30 Uhr (OZ): Trilaterales Arbeitstreffen der Staatsoberhäupter zum Thema „The Future of a United Europe“ (Regionalmuseum/Russe)

12.00 Uhr (OZ): Fotopoint (Regionalmuseum/Russe)

15.00 Uhr (OZ): Teilnahme an der Konferenz „Sustainable Development of the Danube Region and Connecting Regions among Europe“ mit einem Impulsreferat von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen (Universität Russe)

anschl.: Diskussion mit Studierenden (Universität Russe)

16.20 Uhr (OZ): Pressestatements der Staatsoberhäupter (Universität Russe)

17.00 Uhr (OZ): Gespräch mit dem Präsidenten von Rumänien, Klaus Johannis (Universität Russe)

Samstag, 5. Mai

10.30 Uhr (OZ): Besichtigung des Felsenklosters Basarbovo gemeinsam mit dem Staatspräsidenten von Bulgarien, Rumen Radev (Basarbowski/Bulgarien)

11.30 Uhr (OZ): Besichtigung der Grenzstation Giurgiu zwischen Bulgarien und Rumänien gemeinsam mit dem Staatspräsidenten von Bulgarien, Rumen Radev (Grenzstation Giurgiu/Bulgarien)

Sonntag, 6. Mai

08.00 Uhr: Kranzniederlegung beim Mahnmal gegen Krieg und Faschismus/Rede (Helmut Zilk Platz/1010 Wien

11.00 Uhr: Teilnahme von Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und von Frau Mag.a Doris Schmidauer an der Internationalen Gedenk-und Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen zum Thema „Flucht und Heimat“ (Erinnerungsstr.1/4310 Mauthausen)

