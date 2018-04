Global Blue eröffnete eine neue Auszahlungsstelle in der Hofburg im Imperial Shop Vienna

Global Blue freut sich sehr mit einer so renommierten Institution wie dem Kunsthistorischen Museum zu kooperieren. Wir freuen uns über das stilvolle Ambiente des Imperial Shop Vienna im Bereich der Hofburg, in dem Kundinnen und Kunden aus dem Nicht-EU-Raum die Möglichkeit der Mehrwertsteuer-Rückerstattung angeboten wird, um somit gemeinsam mit dem Imperial Shop Vienna für ein tolles Einkaufserlebnis zu sorgen. Ing. Jiri Macas, MBA Managing Director Global Blue Austria & Czech Republic

Österreich (OTS) - Am Donnerstag, dem 26. April 2018, fand die offizielle Eröffnung des Imperial Shop Vienna & Hofburg Info Center statt. Nach sorgfältiger Vorbereitung eröffnete Global Blue gemeinsam mit dem Kunsthistorischem Museumsverband eine weitere Auszahlungsstelle in der Wiener Innenstadt. Der Imperial Shop zieht mit hochwertigen und originellen Souvenirs österreichischer Hersteller Besucher aus aller Länder an. Touristen, die keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union haben, kommen zusätzlich in den Genuss der Mehrwertsteuer-Rückerstattung. vor allem die außerhalb der Europäischen Union Ansässigen, an.

Direkt im Shop und Info-Bereich, haben diese Touristen die Möglichkeit sich für Einkäufe (Gesamtwert von mind. € 75,01) die Mehrwertsteuer rückerstatten zu lassen. Zur Auswahl stehen Barauszahlung und Gutschrift auf Kreditkarte. In Kürze auch auf das Alipay-Konto oder ein WeChat Konto. WeChat und Alipay sind beliebte Kontoalternativen am chinesischen Markt, die direkt über das Smartphone abgewickelt werden. Auch in Europa und in Österreich soll die Akzeptanz bzw. die Integration dieser chinesischer Paymentmethode erweitert werden. Global Blue dient hierbei als Vorreiter am österreichischen Markt, um chinesischen Touristen die bequemste Rückerstattungsmethode anbieten zu können. Lediglich ein QR-Code, der in der Alipay-App des Touristen aufscheint, vom Personal des Refund Points eingescannt wird, ermöglicht die Gutschrift der Refundierungssumme in Echtzeit auf das Konto des Touristen.

Der Anteil der Touristen aus China wächst nach wie vor rasant. In den letzten 10 Jahren ist der Anteil der chinesischen Touristen in Österreich fast um das Zehnfache gestiegen. In Österreich beträgt der Anteil des gesamten Tax Free Umsatzes der chinesischen Shopper 36,4%, davon wurden 65,5% nur in Wien erwirtschaftet. Auf dem zweiten Platz der Tax Free umsatzstärksten Nationen sind mit 10,97% die russischen Touristen, direkt gefolgt von der Schweiz mit 4,95%.

Als Zukunftsmarkt gilt neben der nach wie vor wachsenden Tax Free Nation China, auch Indien. Indien schaffte es im Jahr 2017 bereits unter die TOP 10 – Tendenz steigend.

Für viele Touristen steht neben dem Einkaufserlebnis auch die gebotene Kunst- und Kultur im Fokus einer Wien Reise. Ein Besuch im Kunsthistorischen Museum, der Hofburg und des Heldenplatz Areals gehören hier vielfach dazu. Nun haben Touristen im Imperial Shop auch die Möglichkeit, beliebte einzigartige und hochwertige Souvenir-Produkte namhafter österr. Hersteller zu kaufen und damit sich selbst, oder Familienmitgliedern und Freunden in der Heimat mit „Made in Austria“-Ware Freude zu schenken. Der Imperial Shop bietet hierfür das perfekte Ambiente. An der Auszahlungsstelle können Einkäufe im Imperial Shop, die die Grenze von 75 € übersteigen, sofort vor Ort rückerstattet werden. Aber auch allen tax free berechtigten Einkäufern, die in anderen Geschäften Österreichs eingekauft haben, steht die Auszahlungsstelle für die Refundierung zu Verfügung.

Ing. Jiri Macas, MBA Managing Director Global Blue Austria & Czech Republic: „Global Blue freut sich sehr mit einer so renommierten Institution wie dem Kunsthistorischen Museum zu kooperieren. Wir freuen uns über das stilvolle Ambiente des Imperial Shop Vienna im Bereich der Hofburg, in dem Kundinnen und Kunden aus dem Nicht-EU-Raum die Möglichkeit der Mehrwertsteuer-Rückerstattung angeboten wird, um somit gemeinsam mit dem Imperial Shop Vienna für ein tolles Einkaufserlebnis zu sorgen.“

Die Global Blue Auszahlungsstelle, der Imperial Shop Vienna und das Hofburg Info Center sind ab dem 27. April 2018 täglich von 09.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Rückfragen & Kontakt:

Gurbir Kang

Marketing & PR

Tel.: +43 664 464 1092

E-Mail: gkang @ globalblue.com



Weitere Informationen finden Sie unter: www.globalblue.com