Aviso: 30. April, Pressegespräch: Ein Jahr Service- und Anlaufstelle „FAIRE ARBEIT“

Servicestelle in Spielfeld bringt Lohn- und Sozialdumpingfälle ans Tageslicht

Spielfeld (OTS) - Speziell in der Südsteiermark kommt es zu Unterentlohnung und sozialer Benachteiligung von slowenischen Arbeitern, die in die Steiermark entsendet werden oder in österreichischen Betrieben beschäftigt sind.++++

Aus diesem Grund haben die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) und das Land Steiermark mit LH-Stv. Michael Schickhofer vor rund einem Jahr die zweisprachige (deutsch/slowenisch) Service-, Beratungs- und Anlaufstelle „FAIRE ARBEIT“ in Spielfeld eröffnet.

Slowenische Arbeitnehmer aus dem Baubereich, welche in Österreich beschäftigt sind, können sich nun über ihre richtige Entlohnung, Rechte in Österreich und den Arbeitnehmerschutz informieren. Dadurch sollen Unterentlohnungsfälle reduziert und die Verdrängung am Arbeitsmarkt durch Lohndumping bekämpft werden.

Bereits im ersten Jahr konnten bei den Beratungsgesprächen Lohn- und Sozialbetrugsfälle aufgedeckt und zur Anzeige gebracht werden.

Im Zuge einer Pressekonferenz gibt es einen Rück- und Ausblick auf die Arbeit im Servicebüro und es werden brisante Lohn- und Sozialbetrugsfälle der Öffentlichkeit vorgestellt.

Montag, 30. April, 9.30 Uhr

Service- und Anlaufstelle „Faire Arbeit” (8471 Spielfeld 4, Gemeindeamt Spielfeld)

Ihre Gesprächspartner:

LH-Stv. Michael Schickhofer

Josef Muchitsch , GBH-Bundesvorsitzender

, GBH-Bundesvorsitzender Andreas Linke, GBH-Landesgeschäftsführer und Verantwortlicher „FAIRE ARBEIT“

Nähere Infos zur Service- und Anlaufstelle finden Sie unter: www.faire-arbeit.at

Rückfragen & Kontakt:

GBH-Presse, Thomas TRABI, M.A.

Tel. 664 614 55 17

E: thomas.trabi @ gbh.at



www.bau-holz.at, www.faire-arbeit.at