Internationale Feldenkrais Ausbildung in Wien

Weltweit anerkannt, berufsbegleitend, jetzt mit early bird Ermäßigung.

Wien (OTS) - Das seit 11 Jahren bestehende Feldenkrais Institut Wien gehört zu den größten Anbietern der Feldenkrais Methode in Europa. Die internationale, 4-jährige Ausbildung zum Feldenkrais Lehrer findet in Wien statt. Bewerbungen für das berufsbegleitende, englischsprachige Training werden ab sofort entgegengenommen, siehe www.feldenkraisinstitut.at.

Early bird jetzt. Ausbildungsstart: 2019

Die Ausbildung zum Feldenkrais Practitioner startet im Juli 2019, aber BewerberInnen profitieren nur in 2018 vom early bird Rabatt. "Lehrende und Trainees kommen aus der ganzen Welt, Unterrichtssprache ist daher Englisch", so Educational Director Donna Ray, MA. Die in Kalifornien ansässige, renommierte Feldenkrais Trainerin hat ihre fachlichen Schwerpunkte in Psychologie und interpersoneller Neurobiologie.

Die Wiener Feldenkrais-Ausbildung ist weltweit anerkannt, das Abschlusszertifikat international gültig. Im September 2018 bietet Trainerin Donna Ray einen Einführungsworkshop in Wien an.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Verena Krausneker, presse @ feldenkraisinstitut.at, 0699/12076617