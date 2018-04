Neue Stiftung will Kinder und Spender bewegen

Wien (OTS) - Die neue Stiftung „motion4kids – Wir bewegen unsere Zukunft“ unterstützt ab sofort innovative Projekte zur Förderung von Bewegung und Bildung von Kindern in ganz Österreich und schafft, erstmals eine Möglichkeit hierfür Zuwendungen im Sinne von Bewegung als Basis für Bildung – steuerlich absetzbar zu machen.

Einreichungen bis 30. Juli 2018 unter www.motion4kids.org

Übergewicht und chronische Erkrankungen bereits im Kindesalter, Lernschwierigkeiten in der Schule, Probleme im Umgang mit anderen, das Smartphone als bester Freund: So beschreiben immer mehr Studien die Lebensrealität vieler Kinder und Jugendlicher – auch in Österreich.

Die neu gegründete Initiative „motion4kids – Wir bewegen unsere Zukunft“ will dem nun mit aller Kraft entgegentreten. Und sie bietet, erstmals in der Geschichte, die Möglichkeit, Zuwendungen zur Förderung von Bewegung und Bildung von Kindern steuerlich abzusetzen (Anm.: motion4kids ist eine Substiftung der Innovationsstiftung für Bildung und wurde gemeinsam mit der Casinos Austria AG gegründet. Zuwendungen sind daher gemäß § 4c Einkommenssteuergesetz steuerlich absetzbar). Zudem konnten namhafte Vertreter aus Gesundheit, Sport, Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft für das Projekt gewonnen werden.

Der Vorstand besteht aus Mag. Philip Newald (Österreichische Sportwetten/tipp3) und Mag. Markus Eder (Casinos Austria) und wird von einem Kuratorium ehrenamtlich unterstützt, das sich aktiv bei der Bewertung und Auswahl der zu fördernden Projekte und durch fachliche Beratung bei der Projektumsetzung einbringt:

Univ.-Prof. Mag. Dr. Otmar Weiß , Leiter des Zentrums für Sportwissenschaft und Universitätssport der Universität Wien

, Leiter des Zentrums für Sportwissenschaft und Universitätssport der Universität Wien Univ.-Prof. Dr. med. Kurt Widhalm , Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde

, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde Mag. Elisabeth Umdasch , Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kunst und Kultur

, Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kunst und Kultur Prof. KR Mag. Dietmar Hoscher , Vorstand Casinos Austria AG

, Vorstand Casinos Austria AG Dr. Martin Melzer LLM, Rechtsanwalt bei Müller Partner Rechtsanwälte GmbH

LLM, Rechtsanwalt bei Müller Partner Rechtsanwälte GmbH MMag. Michael Petritz LLM, TEP, Partner bei KPMG Alpen-Treuhand GmbH

LLM, TEP, Partner bei KPMG Alpen-Treuhand GmbH Mag. (FH) Anja Richter , Journalistin KRONEN ZEITUNG

, Journalistin KRONEN ZEITUNG Mag. Friedrich Smoly Unternehmensberater – Schwerpunkt Sport

Unternehmensberater – Schwerpunkt Sport Sandra Thier , Mitbegründerin der DIEGO5 STUDIOS BRANDED ENTERTAINMENT GMBH

, Mitbegründerin der DIEGO5 STUDIOS BRANDED ENTERTAINMENT GMBH Elisabeth Kuhn, Gesundheitstrainerin

Neben den Mitgliedern des Kuratoriums stehen folgende Persönlichkeiten aus den Bereichen Wissenschaft, Sport, Gesundheit und Wirtschaft als ehrenamtlich tätige Mentoren zur Verfügung:

Dr. Christian Helmenstein , Chefökonom Industriellenvereinigung

, Chefökonom Industriellenvereinigung Steffen Hofmann , Fußball-Legende und Ehrenkapitän des SK Rapid Wien

, Fußball-Legende und Ehrenkapitän des SK Rapid Wien Mag. Michael Lipper , Chief Investment Officer Venture Space und Senior Investment Manager für das Crowdinvesting-Projekt Conda

, Chief Investment Officer Venture Space und Senior Investment Manager für das Crowdinvesting-Projekt Conda Hanno Lippitsch , ehemaliger Volleyballspieler, Gründer und CEO des App-Providers Eversports

, ehemaliger Volleyballspieler, Gründer und CEO des App-Providers Eversports Hans Pum – Sportdirektor des ÖSV

– Sportdirektor des ÖSV Günter Benischek – Leiter Social Banking Erste Bank

– Leiter Social Banking Erste Bank Ali Mahlodji , Gründer der Berufsorientierungsplattform whatchado

, Gründer der Berufsorientierungsplattform whatchado Dr. Werner Schwarz, Gründer des Schulvereins Vital4Brain

Mit den Stiftungsgeldern und Spenden, die motion4kids einnimmt, unterstützt die Substiftung innovative Projekte im Bereich Bildung. Einen besonderen Schwerpunkt setzt motion4kids auf die Nutzung modernster Kommunikationstechnologien , welche die Kinder dort abholt, wo sie am häufigsten und unmittelbarsten anzutreffen sind – in der digitalen Welt.

Wenn alle an einem Strang ziehen und innovative Ideen bündeln, können die Probleme, denen Jugendliche durch zu geringe Bewegung und zu hohen Smartphone Konsum ausgesetzt sind, gelöst werden.“, sagt Mag. Philip Newald, Geschäftsführer der Österreichischen Sportwetten GmbH, Hauptinitiator und Vorstand von motion4kids.

Mit unserer unternehmerischen Tätigkeit bewegen wir uns in einem für Gesellschaft und Wirtschaft wichtigen, aber auch sensiblen Bereich. Die Erwartungen der Öffentlichkeit an die Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe sind vielschichtig. Deshalb nehmen wir die damit einhergehende Verantwortung seit jeher sehr ernst – insbesondere auch im Hinblick auf die Chancen und Möglichkeiten junger Menschen. erklärt Prof. Mag. Dietmar Hoscher, Vorstand der Casinos Austria AG und Vorsitzender des Kuratoriums von motion4kids das Engagement der Casinos Austria Gruppe.

Tägliche Bewegung ist für Kinder besonders wichtig. Es gilt daher die Freude an der Bewegung schon zu einem möglichst frühen Zeitpunkt breit zu vermitteln. Alle gesellschaftlichen Kräfte sollten dafür zusammenwirken. Denn es geht um das Wohl unserer Kinder. In diesem Sinne sind Initiativen wie motion4kids mehr als willkommen“, so Dr. Jakob Calice – Generalsekretär des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.

„Die Bildung und Gesundheit unserer Kinder sowie die rasch voranschreitende Digitalisierung sind wesentliche Herausforderungen unserer Zeit. Sie sind nur im Zusammenwirken von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft nachhaltig zu bewältigen. Dabei kann weder auf die Ressourcen noch auf die Innovationskraft eines gemeinnützigen Stiftungswesens verzichtet werden.“, so Dr. Stefan Zotti Stiftungsvorstand von der Innovationsstiftung für Bildung

Call4Projects – 100.000 Euro für qualifizierte Projekte

Ab sofort bis inklusive 30. Juli 2018 können förderwürdige Projekte online über die Website motion4kids.org eingereicht werden. motion4kids realisiert selbst keine Projekte. Die Stiftung nimmt Projektanträge entgegen, bewertet sie und entscheidet über ihre Förderung. Dies geschieht über ein standardisiertes, transparentes Verfahren und vorab festgelegte Einreich- und Entscheidungs¬kriterien (Details siehe www.motion4kids.org/Projekte).

Nach Sichtung der eingereichten Projekte durch den Stiftungsvorstand entscheidet das Kuratorium, welche der Projekte zu einer persönlichen Präsentation Anfang September eingeladen werden. Die finale Entscheidung fällt Mitte September 2018.

motion4kids unterstützt das/die Siegerprojekt/e mit Mentoring durch erfahrene Persönlichkeiten sowie mit Geld- und Medienleistungen – etwa durch Berichterstattung in reichweitenstarken Medien. Im Rahmen des 1. Calls for Projects mit Einreichfrist bis 30. Juli 2018 stehen insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung (maximal 50.000 Euro bar, 50.000 Euro in Form von Unterstützungsleistungen durch Mentoren und Medienpartner). Die Höhe der zugeteilten Förderung je Projekt richtet sich nach Umfang und Bedarf des Projekts.

Nähere Informationen und Projekteinreichungen: www.motion4kids.org



