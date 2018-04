Erfolgreicher Girls’ Day beim Österreichischen Bundesheer

Kunasek: „Mehr Interesse bei jungen Frauen für das Bundesheer“

Straß (OTS) - Am Donnerstag, 26. April 2018 besuchten 2.800 junge Frauen die Veranstaltungen des Bundesheeres zum Girls’ Day in allen neun Bundesländern. Verteidigungsminister Mario Kunasek überzeugte sich in der Erzherzog-Johann-Kaserne in Straß in der Steiermark selbst vom Programm, das dort für die 230 Interessentinnen geboten wurde.

„Das Bundesheer bietet jungen Frauen eine Vielfalt an interessanten beruflichen Perspektiven. Vor 20 Jahren rückten die ersten elf Frauen beim Heer ein; mittlerweile versehen 620 Frauen ihren Dienst als Soldatin. Dass trotz des kühlen Wetters so viele junge Frauen zum Girls’ Day gekommen sind zeigt, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind“, sagte der Verteidigungsminister stolz.

In Österreich besuchten heuer rund 2.800 Mädchen und junge Frauen den Girls’ Day in den Kasernen in Wien, Mistelbach, Güssing, Straß, Wels, Wals-Siezenheim, Klagenfurt, Innsbruck und Bludesch.



Vor 20 Jahren traten elf Frauen dem Bundesheer bei und über die Jahre stieg die Anzahl. Im Jahr 2012 versahen bereits rund 350 Soldatinnen ihren Dienst beim Österreichischen Bundesheer. Im Jahr 2018 sind es inzwischen 620 Soldatinnen. Davon befinden sich derzeit 537 Frauen in einem Dienstverhältnis, 75 Soldatinnen im Ausbildungsdienst und acht Frauen im Auslandseinsatz. Insgesamt gibt es derzeit 185 Unteroffiziere und 72 Offiziere. Der höchste Rang weiblicher Offiziere ist Brigadier, bei den Unteroffizieren Offiziersstellvertreter.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer