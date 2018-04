Einladung zur Pressekonferenz: Doppelter Schlag gegen die organisierte Suchtgiftkriminalität in Salzburg

Wien (OTS) - Den Ermittlern des Landeskriminalamtes (LKA) in Salzburg ist es in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt (BK) durch intensive internationale Ermittlungen gelungen zwei kriminelle Banden zu entlarven, die große Mengen an Suchtmittel nach Salzburg schmuggelten. Über die Details zu den Operationen informiert das Bundesministerium für Inneres im Rahmen einer Pressekonferenz, zu der die Medienvertreter sehr herzlich eingeladen sind.

Datum: Freitag, 27. April 2018, 11.00 Uhr

Ort: Festsaal (1. Stock), Bundesministerium für Inneres, Eingang Herrengasse 7, 1014 Wien

Teilnehmer:

• Generalsekretär des Bundesministeriums für Inneres Mag. Peter Goldgruber

• Landespolizeidirektor aus Salzburg Dr. Franz Ruf, M.A.

• Leiter der Abteilung allgemeine und organisierte Kriminalität im Bundeskriminalamt Mag. Andreas Holzer MA

• Leiter des Landeskriminalamtes Salzburg Oberst Karl-Heinz Pracher

