Alle 20 Rennen live: DTM-Saison 2018 in ORF eins und ORF SPORT +

Wien (OTS) - Eine der spannendsten Motorsport-Klassen neben der Formel 1, die DTM, ist heuer mit 20 Rennen komplett und live in ORF eins und ORF SPORT + zu sehen. ORF eins überträgt dabei jeweils um 13.15 Uhr das Sonntag-Rennen, ORF SPORT + ebenfalls um 13.15 Uhr jenes am Samstag. Los geht es mit dem Hockenheim-Wochenende am 5. und 6. Mai – zum Auftakt sind beide Rennen live in ORF eins zu sehen. Kommentator ist Dieter Derdak.

„Die Motorsportszene ist vielfältig und ihr Publikum besonders treu“, so ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost. „Die DTM gehört nicht zuletzt aus österreichischer Sicht zu den spannendsten Rennklassen, daher freut es mich, dass wir den Fans ein umfassendes Übertragungsangebot ins ‚Motor-Home‘ liefern können.“ Mit Lucas Auer und Neuling Philipp Eng gehen 2018 gleich zwei Piloten aus Österreich an den Start.

Die DTM brachte aus heimischer Sicht zahlreiche erfolgreiche Motorsportler hervor, wie zum Beispiel Alex Wurz und Karl Wendlinger. Auch Gerhard Berger war 1985 im DTM-Renneinsatz. Neben interessanten Piloten hat die DTM aber auch klassische Rennstrecken zu bieten, darunter neben Hockenheim der Lausitzring (19./20. Mai), Zandvoort (14./15. Juli) oder Brands Hatch (11./12. August). In Spielberg wird auch gefahren – am 22. und 23. September.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at