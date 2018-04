„Neue Kunst jenseits der Linie“ im Bezirksmuseum 15

Wien (OTS/RK) - „Neue Kunst jenseits der Linie“ ist der Titel der neuen Ausstellung im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4). Die Plakate-Schau mit zahlreichen Fotos setzt sich mit dem Themenkreis „‘Jung-Wien‘ und das Theaterschaffen in Rudolfsheim“ auseinander und wird am Freitag, 27. April, um 18.00 Uhr, eröffnet. Eine szenische Lesung mit Mitgliedern des Museumsteams erinnert an das „Rudolfsheimer Volkstheater“. Das Publikum wird auch über Konzerte, Bälle und Schauspiel-Abende (Possen, Dramen, Operetten, etc.) im „Kolosseum“ aufgeklärt.

Außerdem stehen die Aktivitäten der Herren Bahr, Hofmannsthal, Beer-Hofmann, Salten und Schnitzler bei dieser Ausstellung im Blickpunkt. Ob der Dichter-Kreis „Jung-Wien“ in früherer Zeit eine „Freie Bühne“ in Rudolfsheim etablieren konnte, verraten die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker ebenfalls. Der Eintritt ist gratis. Spenden lehnt die Museumsmannschaft nicht ab. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0664/249 54 17, Telefon 4000/15 127.

Nach der Präsentation wird die Schau „Neue Kunst jenseits der Linie“ in die Dauer-Ausstellung des Museums eingegliedert. Am Eröffnungsabend begrüßt Brigitte Neichl (Museumsleiterin) die Gäste. Cornelius Mitterer (Kurator) spricht einführende Worte und Rezitationen (Koordinatorin: Waltraud Zuleger) runden das Eröffnungsprogramm ab. Mehr Informationen über die vormaligen Ereignisse jenseits des Wiener Linienwalls holen Interessierte via E-Mail ein: bm1150 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus:

www.bezirksmuseum.at

Gruppe „Jung-Wien“ (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Jung-Wien

Kolosseum 15 (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php?title=Kolosseum_(15)&redirect=no

