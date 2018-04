UNIQA Österreich revolutioniert nach klassischer Lebensversicherung nun auch die fondsgebundene

Deutlich niedrigere Kosten, verteilt über die gesamte Laufzeit

Wien (OTS) - Im Dezember 2014 revolutionierte UNIQA Österreich in einem ersten Schritt die Klassische Lebensversicherung, jetzt folgt auch die fondsgebundene. UNIQA Österreich hat beide Produkte völlig neu positioniert: Die Abschlusskosten drastisch gesenkt und das Produkt insgesamt viel flexibler gemacht. Die Vorteile liegen nicht nur in der neuen Beweglichkeit des Produkts - bei beiden Versicherungen sind Entnahmen und Zuzahlungen während der Laufzeit möglich, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen. Zudem werden die Kosten, bei den neuen Produkten laufend verrechnet. Das spüren Kunden vor allem darin, dass jetzt ein größerer Teil der Prämie direkt in die Veranlagung geht. Damit wird mehr Kapital veranlagt und der Kunde kann so auf lange Sicht einen höheren Ertrag generieren. Dieser Effekt ergibt sich dadurch, dass von der einbezahlten Prämie, zum Beispiel 100 Euro, nur die vierprozentige Versicherungssteuer und die nun reduzierten Abschlusskosten abgezogen werden. Zudem werden von der neuen fondsgebundenen Versicherung die Verwaltungskosten vom Depot verrechnet. Einen weiteren Vorteil haben Kunden bei den flexibel einschließbaren Zusatztarifen, bei diesen keine Unterjährigkeitszuschläge mehr verrechnet wird.

Mit Option auf lebenslange Rente

Die neue fondsgebundene Lebensversicherung bietet zwei verschiedene Veranlagungsmodelle: Entweder der Kunde entscheidet sich für eine der vier, von UNIQA Capital Markets, gemanagten Veranlagungsformen oder man wählt Einzelfonds aus der dafür vorgesehenen Fondspalette und betreibt eigenständiges Fondspicking. Dabei können Kunden nicht nur Fonds der Raiffeisen KAG wählen sondern auch von renommierten KAG’s , wie etwa Franklin Templeton, BlackRock, Fidelity, Invesco, Carmignac oder IShares. UNIQA Österreich hat die Fonds nicht nur danach ausgesucht, wie renommiert die Geldhäuser sind, sondern uns auch nur für jene entschieden bei denen es institutionelle Tranchen gibt. Somit haben Kunden eine breite, sehr kostengünstige Fondspalette aus der sie selbst auswählen können. Kunden, die nicht so sattelfest sind, können auf Experten, die über 20 Milliarden Euro für UNIQA verwalten und auf eine zehnjährige Erfahrung zurückgreifen, aus dem eigenen Haus vertrauen. Neben der einfach und transparent gehaltenen Pensionsvorsorge mit Kapitalwahlrecht, also dem Grundprodukt, bietet UNIQA Österreich auch zahlreiche Zusatztarife und Features an, die der Kunde je nach Lebenslage frei wählen kann, wie etwa eine Ablebens-, oder Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Sonderklasse nach Unfall und schwerer Erkrankung. Als Zusatztarif können Kunden auch den Baustein Garantiepension Plus, also eine lebenslange Rente, eine Prämienbefreiung bei Unfallinvalidität, Pflege oder Arbeitsunfähigkeit, sowie eine Dread Disease Versicherung wählen. Mit dem neuen Produkt will UNIQA Österreich Kunden ansprechen, die aufgrund von längeren Vertragslaufzeiten auch höheres Risiko tragen können. Aber auch eine Alternative für Kunden bieten, die ihrem Portfolio eine etwas risikoreichere, aber dafür chancenreichere Veranlagung beimischen wollen. Beide Produkte weisen die maximale Transparenz für den Kunden auf, weil sie sich nur mehr in der Art der Veranlagung unterscheiden.

UNIQA Österreich

6.000 Mitarbeiter von UNIQA Österreich betreuen 3,6 Millionen Kunden mit rund 10,2 Millionen Versicherungsverträgen. Die ausgeprägte Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen. UNIQA Österreich erreichte 2017 einen Marktanteil von rund 22 Prozent und ist damit der größte unter den mehr als 50 in Österreich tätigen Versicherern. UNIQA ist – laut unabhängigen Untersuchungen – seit Jahren die bekannteste Versicherungsmarke in Österreich und auch jene, der die Österreicher das größte Vertrauen entgegenbringen.

