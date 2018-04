Aeroflot von Brand Finance ein weiteres Mal als weltweit stärkste Airline-Marke bezeichnet

Moskau (ots/PRNewswire) - Aeroflot wurde ein weiteres Mal von Brand Finance, dem führenden unabhängigen Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen als weltweit stärkste Fluggesellschaftsmarke benannt.

Der russische Flagcarrier hält damit bereits das zweite Jahr in Folge seine Spitzenposition in diesem globalen Ranking und wurde auch branchenunabhängig als eine der Topmarken Russlands bezeichnet.

Brand Finance misst den Einfluss von Marken der Luftfahrtbranche anhand verschiedener Faktoren, z. B. Marketinginvestitionen, Bekanntheitsgrad, Kundenbindung, Mitarbeiterzufriedenheit und Unternehmensruf. Aeroflot erhielt das höchste AAA-Rating. Die hohe Bewertung der Markenstärke verhalf Aeroflot zu einem Vorsprung gegenüber anderen global agierenden Fluggesellschaften wie American Airlines, Emirates, Turkish Airlines, British Airways, Air China und Singapore Airlines, die in zahlreichen Rankings der letzten Jahre als weltweit beste Fluggesellschaften ausgezeichnet wurden.

Auch der Markenwert von Aeroflot stieg im Vergleich zu letztem Jahr um 13 % auf 1,429 Milliarden USD an.

"Aeroflot konnte seine Position als bekannteste Fluggesellschaft der Welt jetzt schon im zweiten Jahr behaupten", so der Vorstandsvorsitzende von Aeroflot, Vitaly Savliev. "Es ist eine große Ehre und eine einzigartige Auszeichnung, dass wir im Rating von Brand Finance ein weiteres Jahr die Spitzenposition einnehmen. Dies ist auch eine Bestätigung einer wichtigen Tatsache - dass die Stärkung unserer globalen Position nicht nur Zufall ist, sondern das Ergebnis einer echten Strategie und ihrer konsistenten und kontinuierlichen Umsetzung. Bei der Entwicklung und Stärkung der Marke Aeroflot sind mehrere unterschiedliche Dimensionen beteiligt und wir werden dies sowohl auf dem globalen als auch dem russischen Luftverkehrsmarkt weiterentwickeln."

"Aeroflot hat große Summen in die noch junge Flotte investiert und erfüllt die steigenden Ansprüche durch ein überlegenes Produkt und besseren Kundenservice", so David Haigh, Vorstandsvorsitzender von Brand Finance. "Ergänzt wird dies durch Marketingaktivitäten, insbesondere in Asien." Die Partnerschaft zwischen Aeroflot und Manchester United - einem der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Fußballclubs - trägt auch stark zum guten Markenruf bei, sagte David Haigh.

Aeroflot ist der Flagship Carrier der russischen Fluggesellschaften und stolzer Partner der globalen Airline-Allianz Sky Team. Aeroflot bedient 146 Ziele in 52 Ländern.

Aeroflot hat mit 232 Flugzeugen eine der jüngsten Flotten aller Fluggesellschaften weltweit, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben. 2017 beförderte Aeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 Millionen Passagiere als Aeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).

Aeroflot wurde 2017 von Skytrax offiziell mit vier Sternen sowie im Rahmen der Skytrax World Airline Awards bereits zum sechsten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet. Von der US-amerikanischen Luftfahrtgesellschaft APEX wurde Aeroflot zudem als globale Fluggesellschaft mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Aeroflot wurde von dem führenden Markenbewertungs- und Beratungsunternehmen Brand Finance als die weltweit stärkste Airline-Marke und die stärkste Marke in Russland bezeichnet.

