Neue Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Continental

Cordula Ressing übernimmt weltweit

Wien, (OTS) - Cordula Ressing (39) hat mit 1. März 2018 die Leitung der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Pkw-Reifen weltweit von Continental übernommen. In dieser Position berichtet sie direkt an Nikolai Setzer, Leiter der Reifendivision sowie des Konzerneinkaufs und Mitglied des Vorstandes der Continental AG. Ressing hat langjährige berufliche Erfahrungen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in unterschiedlichen internationalen Positionen bei verschiedenen Technologieunternehmen der Energiebranche erworben.

