„Bewusst gesund“ über die größten Ernährungsirrtümer

Außerdem am 28. April: Tipp zum Thema Allergie und Unverträglichkeit

Wien (OTS) - Ricarda Reinisch präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 28. April 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Gut zu Fuß – fit mit neuem Sprunggelenk

Bergwandern, Mountainbike fahren, Inlineskaten – die Hobbies des 60-jährigen Erhard Schmid sind vielseitig und vor allem sportlicher Natur. Doch durch einen Motorradunfall vor 30 Jahren wurde das Sprunggelenk in seinem rechten Fuß in Mitleidenschaft gezogen und der Wiener hatte zunehmend Schmerzen im Knöchel, die immer stärker wurden und selbst einen einfachen Spaziergang fast unmöglich machten. Nichts half mehr und so entschloss sich Erhard Schmid zu einem künstlichen Sprunggelenk. Vor zwei Jahren wurde ihm dieses neue Gelenk implantiert. Seit damals ist er schmerzfrei und kann sich auch wieder sportlich betätigen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Wahr oder falsch – die größten Ernährungsirrtümer

Selten wird so heftig diskutiert wie beim Thema gesunde Ernährung. Es gibt unzählige Empfehlungen: Nüsse machen schlau, Kartoffeln machen dick, Schnaps hilft bei der Verdauung und Kaffee entwässert. Fakt ist jedenfalls, dass die meisten Mythen nicht wissenschaftlich belegt sind. Aber welche davon ist denn tatsächlich richtig? „Bewusst gesund“ hat die häufigsten Ernährungsmythen unter die Lupe genommen. Gestaltung: Denise Kracher.

Zu viel Biss – Hilfe gegen Zähneknirschen

Etwa jeder fünfte Mensch knirscht mit den Zähnen – häufig passiert es unbewusst im Schlaf. Die Zähne pressen sich aufeinander, reiben und knirschen. Die Folgen können verheerend sein, denn Bruxismus, so der Fachausdruck für diesen Vorgang, ist nicht nur akustisch unangenehm, sondern führt oft zu einer massiven Schädigung der Zähne, zu Verspannungen im Kopf-Hals-Bereich sowie Gesichts- und Kopfschmerzen. Die Ursachen für nächtliches Knirschen sind vielfältig und reichen von psychischen Faktoren wie Stress bis zu Kieferfehlstellungen und nicht gut sitzenden Brücken oder Plomben. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Allergie und Unverträglichkeit

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Allergie und Unverträglichkeit.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at