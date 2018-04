Kabarett Talente Show – 3. Mai im Casino GRAZ

Die Kandidaten stehen fest, Lachen ist garantiert

Wien (OTS) - (Wien, 26.4.2018) Die bekannte Kabarett Talente Show presented by Casinos Austria startet mit dem ersten Termin am 3. Mai in Graz. Die Besucher erwartet wieder ein riesen Nachwuchskabarett Potential. Neun Künstler voll Euphorie geben Ihr Bestes, um der Jury und dem Publikum zu gefallen. Der Sieger sowie der/die Zweitplatzierte des Abends qualifizieren sich für das Wiener Kabarettfestival im prunkvollen Festsaal des Wiener Rathauses und dürfen sich dort auf der großen Bühne, im Juli, vor über 1200 Gästen präsentieren. Jeder Kabarett-Talente Teilnehmer wird zum Wiener Kabarettfestival 2018 eingeladen.

Ein unvergesslicher Abend für die Gäste, sowie Gewinnchancen

1 Gutschein für eine „Glücksparty“ im Casino Graz (Einladung zu Sekt + Brötchen für 10 Personen inkl. Spielerklärung),

2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Halbpension im Hotel Moselebauer

1 x 2 Tickets für das Wiener Kabarettfestival 2018 und

1 Magnum Flasche von Hochriegl

Die Nachwuchskünstler – neun ausgewählte Kabarettisten

Martin Pleil

David Stockenreitner

Marco Resch

GeBa und GeSch

Rainer Plöderer

Da wuide Bäda

Da Bittna

Oliver Norvell

Jürgen Föttinger alias Ribisltarzan

Eine auserwählte Jury, bestehend aus namhaften Kabarettisten, Musikern und Managern, küren gemeinsam mit dem Publikum den Sieger des Abends.

Christoph Grassmugg, Manager

Christoph Hartner, Kronen Zeitung

Gerald Fleischacker, Kabarettist

Christoph Fälbl, Kabarettist

Sigrid Spörk, Kabarettistin

Einlass: 19:00 Uhr. Beginn: 19:30 Uhr

Eintritt frei. Jeder Besucher erhält als Willkommensgetränk ein Glas Hochriegl Sekt. Bedingung ist die Vollendung des 18. Lebensjahres (Ausweispflicht!).

Weitere Termine der Kabarett Talente Show presented by Casinos Austria

16. Mai im Casino Salzburg

29. Mai Casino Baden

Alle Infos zur Kabarett Talente Show presented by Casinos Austria unter:

https://wienerkabarettfestival.at/talente-show/

Alle Infos und Tickets in 5 Kategorien von 21 Euro bis 63 Euro erhältlich unter

www.wienerkabarettfestival.at

Rückfragen & Kontakt:

fischer @ leforoberbauer.at

seiler @ leforoberbauer.at