EANS-Stimmrechte: C-QUADRAT Investment AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Die C-QUADRAT Investment AG, ISIN: AT0000613005, ("C-QUADRAT") wurde am 25. April 2018 gemäß §§ 130 bis 134 Börsegesetz ("BörseG") wie folgt informiert:

1. Emittent: C-QUADRAT Investment AG

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person

Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

_______________________________________________________________________ |____Vorname____|___Name/Nachname___|________Sitz_________|____Staat____| |Mag._Thomas____|Rieß_______________|_____________________|_____________| |Gerd_Alexander_|Schütz_____________|_____________________|_____________| | |San Gabriel |Wien |Österreich | |_______________|Privatstiftung_____|_____________________|_____________| |_______________|T.R._Privatstiftung|Wien_________________|Österreich___|

4. Namen der Aktionäre:

5. Datum der Schwellenberührung: 23.4.2018

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

______________________________________________________________________________ | | |Prozentanteile| | | | | |der | | | | |Prozentanteile|Stimmrechte, | | | | | der |die die | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, |Finanz-/ | Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien |sonstigen |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | |(7.B.1 + | | | |__________________|______________|7.B.2)________|______________|______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 4 363 200 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 68,88 % | | 68,88% | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

_____________________________________________________________________________ |A: | |Stimmrechte, | |die zu Aktien| |gehören______| | | Anzahl der | Prozentanteil | | ISIN der | Stimmrechte |der Stimmrechte| |___Aktien____|_______________|_______________| | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |(§ 130 BörseG| (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____2018)____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000613005_|______________0|______________0|_________0,00_%|___________0,0%| |_Subsumme_A__|_______0_______|____0,00_%_____|

______________________________________________________________________________ |B 1: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 1 | |BörseG_2018______| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die| Prozentanteil | | Instruments |Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden|der Stimmrechte| |_________________|_____________|______________|____können_____|_______________| |_________________|_____________|_Subsumme_B.1_|_______________|_______________|

__________________________________________________________________________________ |B 2: | |Finanzinstrumente| |/ sonstige | |Instrumente gem §| |131 Abs 1 Z 2 | |BörseG_2018______| | Art des | | |Physisches|Anzahl der |Prozentanteil| | Instruments |Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |_________________|____________|______________|Settlement|___________|_Stimmrechte_| | | | | Subsumme | | | |_________________|____________|______________|___B.2____|___________|_____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|______________|____________|____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |Gerd Alexander| | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Schütz________|____________|____________|_____________|_____________| | 2 |San Gabriel | 1 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________| | 3 |Mag. Thomas | | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Rieß__________|____________|____________|_____________|_____________| | 4 |T.R. | 3 | 0,00 %| 0,00 %| 0,00 %| |_________|Privatstiftung|____________|____________|_____________|_____________|

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten 10. Sonstige Kommentare:

-

Wien am 25.4.2018

