MAYDAY MAYDAY

Demonstration und Kundgebung am 1.Mai um 12h Treffpunkt Praterstern

Wien (OTS) - Der 1. Mai ist in Wien seit 1890 Kampf- und Festtag. In seiner über hundertjährigen Geschichte zeigen sich viele verschiedene Formen des Feierns und des Protests. Seit 2001 erstmals in Mailand und seit 2005 in Wien und anderen europäischen Städten, versteht sich die MAYDAY als eine Erweiterung von anarchistischen, kommunistischen, sozialistischen und sozialdemokratischen 1.Mai Aufmärschen. Frei nach "Tradition ist die Weitergabe des Feuers und nicht die Anbetung der Asche" (Jean Jaurès) handelt die MAYDAY im Spannungsfeld von Kritik und solidarischer Bezugnahme auf diese Bewegungen.



Der Fokus liegt auf der zunehmenden Unsicherheit, Instabilität, Überforderung und Unterbezahlung, also auf der Prekarität von und durch Arbeit. Diese Arbeitsverhältnisse haben sich zunehmend als neue Norm durchgesetzt. MAYDAY thematisiert darüber hinaus auch die gesellschaftliche Verunsicherung, die mit Prekarisierung einhergeht. Während konservative und rechte Politik immer schon Angst ausgebeutet hat, wollen wir zumindest am 1.Mai optimistisch in die Zukunft blicken.



Dabei gilt - es ist genug für alle da! Die gesellschaftliche Situation bietet konkrete Chancen zur Entlastung und damit zur Verkürzung der Arbeitszeit. Nicht zuletzt durch Digitalisierung und Automatisierung. Im kapitalistischen Wirtschaftssystem sind diese Vorteile aber nicht einlösbar. Deswegen macht MAYDAY 2018 Kämpfe für eine Gesellschaft sichtbar, die auf kooperative Arbeits- und (Re-)Produktionsverhältnisse abzielen statt auf Ausschluss und Konkurrenz basieren.



Die MAYDAY 2018 wird getragen von einen vielfältigen Zusammenschluss von Gruppen, Kollektiven und Einzelpersonen. Die Organisator_innen kommen unter anderem aus den Bereichen Kunst-, Kultur-, Wissensarbeit und Basisbildung sowie aus antifaschistischen Kontexten und vom Widerstand gegen Zwangsräumungen.



Ein gutes Leben für uns alle!



MAYDAY 1.Mai

Datum: 01.05.2018, 12:00 - 23:00 Uhr

Ort: Praterstern

1020 Wien, Österreich

Url: https://www.mayday.jetzt/index.php/2018/04/19/mayday-fuer-das-gute-leben-1-mai-ab-12h-kundgebung-demonstration-und-programm-in-fluc/

Rückfragen & Kontakt:

Infos, Aufruf und Programm: https://www.mayday.jetzt/

Rückfragen und Anfragen via: contact @ mayday.jetzt