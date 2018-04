ASFINAG Verkehrsausblick: Erstes langes Maiwochenende mit viel Verkehr

Wien (OTS) - Am Dienstag, 1. Mai ist in Österreich Staatsfeiertag und somit steht das erste verlängerte Wochenende dieses Monats vor der Tür: Ab Freitagmittag wird daher starker Verkehr auf den Autobahnen einsetzen. Der 1. Mai ist allerdings auch in vielen Nachbarländern ein Feiertag. „Aufgrund des Fahrverbots-Kalender rechnen wir dann ab Mittwoch, 3. Mai mit viel Schwerverkehr, vor allem auf der Tiroler Brenner Route von Kufstein bis zur Grenze nach Italien. Das gilt auch für die West-Ost-Achse zwischen Suben in Oberösterreich und dem burgenländischen Nickelsdorf.“

A 7 Anschlussstelle Linz/Urfahr – Abfahrt zur Freistädter Straße aus Fahrtrichtung Süden (A 1) kommend ab 2. Mai gesperrt

Für Lenkerinnen und Lenker aus Süden (Knoten A 1/ A7) kommend, ist in Linz bei der Abfahrt von der A 7 Anschlussstelle Urfahr (Mühlkreis Autobahn) die direkte Verbindung zur B 125 Freistädter Straße/St. Magdalena vom Dienstag, 2. Mai bis Ende August 2018 gesperrt. Die Abfahrt auf die B 126 Leonfeldner Straße steht uneingeschränkt zur Verfügung. Die ASFINAG empfiehlt den Lenkerinnen und Lenkern mit dem Ziel Freistädter Straße, die nächste Abfahrt A 7 Dornach zu nehmen und der beschilderten Umleitung zu folgen. Die Sperre der Rampe Richtung B 125 erfolgt aus Gründen der Verkehrssicherheit, da in unmittelbarer Nähe Arbeiten zur Erweiterung der Voestbrücke stattfinden.

Veranstaltungen

Europa League (Salzburg): Am Donnerstag, den 3. Mai, findet um 21 Uhr in Wals-Siezenheim das Europa League Spiel zwischen Red Bull Salzburg und Marseille statt. Bei der An- und Abreise vor bzw. nach dem Spiel sind Verzögerungen auf der A 1 West Autobahn sowie der A10 Tauern Autobahn im Raum Salzburg möglich.

