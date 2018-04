Stadtrat Ludwig: Wien - Auf die Blumen, fertig, los!

Der große Fotowettbewerb der Stadt Wien „Blühendes Zuhause – gute Nachbarschaft“ geht in die 10. Runde.

Wien (OTS) - Wien zählt weltweit zu den Städten mit der höchsten Wohn- und Lebensqualität. Dazu tragen auch die vielen BewohnerInnen bei, die unsere Stadt liebevoll mit Blumen und Pflanzen verschönern.

„Wien ist eine blühende Stadt. Das ist nicht nur den unzähligen Gärten, Parks und dem Wienerwald zu verdanken, sondern auch den vielen WienerInnen, die ihre Höfe, Gärten, Balkone, Blumenkisterln und Terrassen mit großer Begeisterung begrünen und pflegen. Gemeinsam garteln bringt die Menschen zusammen, stärkt die Nachbarschaft und macht das Grätzel schöner“, freut sich Wohnbaustadtrat Michael Ludwig auf das Jubiläum. ****

10 Jahre „Blühendes Zuhause - gute Nachbarschaft“

Vor nunmehr 10 Jahren wurde der Fotowettbewerb von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig ins Leben gerufen. Seitdem stellten tausende WienerInnen ihren grünen Daumen unter Beweis und nahmen mit den Fotos ihrer Grünoasen am Wettbewerb teil.

Kick-off am 1. Mai 2018

Teilnehmen können alle WienerInnen, die in einem mehrgeschoßigen Wohnbau, egal ob im Gemeindebau, geförderten Wohnbau oder einer privaten Wohnung, leben. Garteln im urbanen Raum gewinnt immer mehr an Bedeutung. In der Kategorie „Urbanes Garteln“ können Fotos von Gemeinschaftsgärten, gemeinsam verschönerten Innenhöfen, mobilen Beeten und begrünten Baumscheiben eingesendet werden. Eine Sonderkategorie im Jubiläumsjahr ist der Kinderpreis, bei dem die städtischen Kindergärten selbstgestaltete Plakate zum Thema „Unser schönstes Blumenkisterl“ einsenden können.

So funktioniert’s

Auf der Webseite www.bluehendeszuhause.at können die TeilnehmerInnen ab 1. Mai ein Foto der eigenen Blütenpracht hochladen. Für alle Facebook-affinen BlumenfreundInnen besteht auch die Möglichkeit, direkt von der Fanseite ww.facebook.com/bluehendeszuhause

aus am Fotowettbewerb teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 5. August 2018.

Hochkarätige Jury

Unter der Leitung des bekannten Biogärtners und Erfolgsautors Karl Ploberger wählt eine prominente Jury die besten Einsendungen aus. Die GewinnerInnen dürfen sich über wertvolle Preise der Bank Austria und von OBI freuen. Darüber hinaus erhält jede/r TeilnehmerIn einen Gutschein für ein CEWE Fotoprodukt im Wert von € 30,00 (ab einem Mindestbestellwert von € 60,00).

Glanzvolle Preisverleihung

Besonderer Abschluss des Wettbewerbs ist die große Abendgala im Wiener Rathaus am 21. September 2018. Im feierlichen Ambiente des großen Festsaals erwartet die BesucherInnen ein besonderes Jubiläumsfest. Die große Preisverleihung, kulinarische Köstlichkeiten sowie ein unterhaltsames Rahmenprogramm sorgen für einen unvergesslichen Abend.

Informationen, Gewinnspiele, Tipps und Tricks

Facebook-FreundInnen, Newsletter-AbonnentInnen und BesucherInnen der Website www.bluehendeszuhause.at werden regelmäßig mit Informationen zum Wettbewerb, mit gärtnerischen Tipps, Veranstaltungshinweisen und Gewinnspielen versorgt. (Schluss)ws/da

