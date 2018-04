Peace Starts With Me - Friedens- und Familien Festival mit Tanz „Peace Starts With Me“

Am Sonntag, den 29. April 2018, findet in der Wiener Stadthalle um 15 Uhr ein “Friedensfest“ statt, mit 10.000 Besuchern aus über 40 Nationen, aus ganz Europa, Japan und den USA.

Wien (OTS) - Dr. Michael Balcomb, Vorsitzender der Familienföderation für Weltfrieden (Europa/ Mittlerer Osten), erklärt dazu: „Wir freuen uns sehr, das Festival „Peace Starts With Me“ in der Wiener Stadthalle, gerade zu deren 60- jährigen Bestandsjubiläum, bekannt zu geben. Mit Wien setzt unser Festival seine Erfolgsserie fort, nachdem es in großen Arenen der Welt wie dem Madison Square Garden in New York, World Cup Stadion in Seoul, Olympisches Tennis Center in Tokyo und Impact Arena in Bangkok.

Gestalter des Unterhaltungsprogramms sind großartige Künstler: Longfield Gospel - Österreichs größter Gospelchor, die Schattentanzgruppe Attraction aus Budapest, Gewinner der „Britain´s got Talent “ Show, die serbische Pop-Sängerin Nevena Božović und die 5-fache Grammypreisträgerin Yolanda Adams - stimmgewaltige R&B-, Soul- und Gospelsängerin aus den USA, sowie einige mehr. Unsere Hauptrednerin, Dr. Hak Ja Han Moon, ist eine unermüdliche Fürsprecherin für Frieden und Versöhnung. Als Gründerin des Sun- Hak- Friedenspreises unterstützt sie Initiativen für Flüchtlinge, Bildungsprogramme für Frauen und Mädchen, die Stärkung von Ehe und Familie, Nahrungsmittelsicherheit und den Schutz der Umwelt. Ihr tiefer Wunsch ist es, dass wir im Herzen durch Musik und Tanz berührt werden.Jeden Tag können wir unsere Welt ein Stück besser machen, wenn wir uns aktiv für das Wohl unserer Mitmenschen einsetzen: „Frieden beginnt mit mir“.

Rückfragen & Kontakt:

Presse/Medien Tickets: Hubert Thurnhofer Tel: +43 699 1266 029

Mail: office @ ethos.at

Offizielle Veranstaltungs-Website: http://peacestartswithme.at/



Wiener Stadthalle, Halle D, Roland-Rainer-Platz1, 1150 Wien

Einlass ab 14:00 Uhr, Programm 15:00 – 17:00 Uhr

Kartenpreis: € 20,-

Online-Reservierung: http://peacestartswithme.at/