Startschuss zum Monat der freien Bildung

Steirische Hochschulvertretungen veranstalten Monat der freien Bildung - Einladung zur PK am 3. Mai um 10 Uhr

Graz (OTS) - Freie Bildung für alle! Das ist die Message, die mit dem Monat der freien Bildung vermittelt werden soll. Der Monat der freien Bildung beginnt am 7. Mai und findet in Wien, Graz und Leoben statt. Für die Organisation in der Steiermark haben sich sechs steirische Hochschulvertretungen zusammengeschlossen, um ein spannendes und vielfältiges Programm bestehend aus Vorlesungen in Parks und Co., Exkursionen und diversen anderen Veranstaltungen im öffentlichen Raum auf die Beine zu stellen. Ziel ist es, die universitäre Lehre raus aus Hörsaal und Seminarraum zu holen und einen Monat lang mitten im Stadtgeschehen zu platzieren.

Abgerundet wird der Monat der freien Bildung schließlich durch das Abschlussfest am 30. Mai am Campus Inffeldgasse der TU Graz.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich zur gemeinsamen Pressekonferenz und Programmpräsentation eingeladen:



Pressekonferenz zum Monat der freien Bildung 2018

Zeit: Donnerstag, 3. Mai 2018 um 10:00 Uhr

Ort: Medienzentrum Steiermark, Hofgasse 16, 8010 Graz

Ihre Gesprächspartner:

Georg RUDELSTORFER, Vorsitzender der HochschülerInnenschaft an der TU Graz

Detlef HECK, Vizerektor für Lehre der TU Graz

Martin POLASCHEK, Vizerektor für Studium und Lehre der Uni Graz

Isabela ESTRADA, Referentin des Kulturreferats der ÖH Uni Graz

Ulla PILZ, Kunstvermittlerin an der Kunstuniversität Graz

Kontakt und Anmeldung:

Elisabeth SALOMON

2. stellvertretende Vorsitzende der HochschülerInnenschaft an der TU Graz

Rechbauerstraße 12, 8010 Graz

Tel.: +43 316 873 5100

Mob.: + 43 664 60873 5103

E-Mail: vorsitz @ htu.tugraz.at

