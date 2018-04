TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" vom 26. April 2018 von Karin Leitner "Unwürdige Methoden der Regierung"

Innsbruck (OTS) - Viele Reformen sind am Widerstand von Ländervertretern und Sozialpartnern gescheitert.

Die neuen Koalitionäre – mit ihrem Leitwort „Veränderung“ – tun alles, damit sich daran nichts ändert.

Es ist ein Brauch von alters her: Alle Polit-Player – Bund, Länder, Gemeinden, Sozialpartner – beteuern, sich Reformen im Staate nicht zu verschließen. Wenn es so weit sein soll, gilt das Florianiprinzip. Oft haben Ländervertreter Neuerungen, die die Regierenden avisierten, blockiert – weil sie ihren vor allem finanziellen Interessen zuwiderlaufen würden. Ging es an das Eingemachte, war die Parteiloyalität zweitrangig. Rote schossen verbal auch gegen SPÖ-Minister, Schwarze gegen die Chefs von ÖVP-Ressorts. Legendär war da das wienerisch-niederösterreichische Gespann Michael Häupl und Erwin Pröll.

Nun sind Landeshauptleute wieder gefordert. Die schwarz-blauen Koalitionäre gehen das an, was sie angekündigt haben: Veränderung. Auf der Agenda haben ÖVP-Kanzler Kurz und FPÖ-Vizekanzler Strache einiges, das auch andere Gebietskörperschaften betrifft. Handelseins müssen sie mit diesen werden. Die Mindestsicherung soll fortan bundesweit einheitlich sein. Und statt 21 Sozialversicherungen soll es nur noch maximal fünf geben.

Im Umgang mit den Ländern pflegen Kurz & Co. einen neuen Stil. Und der ist kein guter. Vor zwei Wochen hat FPÖ-Ministerin Hartinger-Klein mit den Soziallandesräten vereinbart, dass diese Ende Juni eine Reformvariante für die Mindestsicherung vorlegen. Das gilt nicht mehr. Kurz und Strache haben kundgetan, dass die Regierung am 1. Juni einen Vorschlag präsentiert.

Anderweitig wird das Klima ebenfalls vergiftet – durch eine Tat. Ein koalitionäres Papier ist Medien zugespielt worden, mit Angaben, die die Sozialversicherungen nur als eines erscheinen lassen: als Privilegienhochburgen. Kassenvertreter sind empört – mehr Fake News als Fakten brächten die Regierenden da unter die Leut’. Tatsächlich stellt sich manches, wenn recherchiert wird, anders dar.

Zweck dieser Übung von Schwarzen und Blauen ist wohl, eine Neid-Debatte anzustoßen – um Rückhalt von den Bürgern zu bekommen beim Umbau des Versicherungssystems.

Solche Methoden sind der politischen Machthaber unwürdig. Sie erreichen damit nur eines: den Widerstand, den es ohnehin gibt, zu potenzieren. Gerade bei so schwierigen Verhandlungsmaterien sind Fairness und Miteinander vonnöten. Einen Pakt zu brechen und über die Bande Druck zu machen, gehört nicht dazu. Mit diesem Stil wird alles beim Alten bleiben.

