SP-Oxonitsch: Die FPÖ sollte die "übersinnlichen Phänomene" in den eigenen Reihen klären

Wien (OTS/SPW-K) - "KAV-Direktor Herwig Wetzlinger hielt in der Krone fest, dass man einen derartigen Esoterik-Auftrag nie hätte erteilen dürfen. Was ist schlecht daran? Das ist nicht zu bezweifeln, das ist Fakt", hält SPÖ Wien Klubobmann, Christian Oxonitsch, fest. Und weiter: "Herr Gudenus sollte seinen eigenen Partei-FreundInnen ins Gewissen reden, denn schließlich ist die FPÖ kein unbeschriebenes Blatt, wenn es um 'unerklärliche Phänomene' geht.“



"Es zeugt von besonderer Chuzpe, Herwig Wetzlingers Distanz zu dem Esoterik-Auftrag nicht zu glauben. Vor allem, wenn man bedenkt, wem da der Glaube fehlt", so Oxonitsch. FPÖ-Verkehrsminister Norbert Hofer stellte 2007 beispielsweise eine parlamentarische Anfrage betreffend ‚Freisetzung von Chemikalien in der Atmosphäre zur Beeinflussung des Klimas'. Das rief sofort Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Selbst sein Parteichef, HC Strache, wollte die sogenannten Chemtrails damals nicht beurteilen. Stichwort Vizekanzler: Heinz Christian Strache dementierte 2015 dafür umso heftiger die von der Zeitschrift 'News' aufgedeckte Rechnung, ausgestellt an den FPÖ-Parlamentsklub. 6.000 Euro zum Sonderpreis unter anderem für Schutz im In- und Ausland, Kraft, Energie sowie einen Schutzmantel bei Auftritten (Quelle: https://www.news.at/a/fpoe-strache-mystikerin-vertrauen).



Und wenn man denkt, dass die Esoterik beim blauen Vizekanzler endet, so irrt man. Auch die ehemalige FPÖ-Gemeinderätin und nunmehrige Europaabgeordnete der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit, Barbara Kappel, ist mit Übersinnlichem in Verbindung zu bringen. Die Zeit-Onlineausgabe bezeichnete sie 2011 sogar als 'Die Mutter des Wunderwassers' (Quelle: https://www.zeit.de/2011/44/A-Kappel). "Eigentlich sehr spooky, was da bei der FPÖ so alles geglaubt wird", so Oxonitsch abschließend.

