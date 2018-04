Bettina Heise wird neue Direktorin der Arbeiterkammer Niederösterreich

AK-Wieser: Erstmals eine Frau an der Spitze der Direktion – „Sind für die Zukunft bestens aufgestellt“

St. Pölten (OTS) - Mag. Bettina Heise ist zur Direktorin der Arbeiterkammer Niederösterreich ernannt worden. Die 53-Jährige wurde am Mittwoch durch den AK Niederösterreich-Vorstand auf Vorschlag von AK-Präsident Markus Wieser einstimmig bestellt. „Erstmals in der Geschichte steht damit eine Frau an der Spitze der Direktion einer Länder-Arbeiterkammer“, so Wieser. „Mit diesem Beschluss haben wir raschest dafür gesorgt, dass wir weiterhin bestens für die zukünftigen Aufgaben und Herausforderungen aufgestellt sind“, sagt der AK-Präsident. Der bisherige Direktor Mag. Jochen Preiss wechselt per 15. Mai in das Management-Team in die Arbeiterkammer Wien.

Heise hat Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Sinologie studiert und ist seit mehr als 27 Jahren in der Arbeiterkammer Niederösterreich tätig. Seit 2007 war sie Direktor-Stellvertreterin, führte zuletzt den Bereich „Beratung & Service“ und verfügt über umfassende Kenntnisse zu ArbeitnehmerInnen-Fragen. Sie tritt ihre neue Funktion Mitte Mai an. „Ich freue mich auf die zukünftige Aufgabe als Direktorin. Die ArbeitnehmerInnen können jederzeit auf das bestmögliche Service- und Beratungsangebot der Arbeiterkammer Niederösterreich vertrauen. Dazu werden auch in Zukunft laufend Erweiterungen und neue Angebote für unsere Mitglieder umgesetzt“, so Heise.





Rückfragen & Kontakt:

AK Niederösterreich

Gernot Buchegger MA

Pressesprecher des Präsidenten

057171-21121 bzw. 06648134801

gernot.buchegger @ aknoe.at

http://noe.arbeiterkammer.at

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich

AK-Platz 1, 3100 St. Pölten