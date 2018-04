Die Stars Group schließt Akquisitionen in Australien ab

Toronto (ots/PRNewswire) - The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG; TSX; TSGI) gab heute bekannt, dass sie mit Erfolg die zuvor angekündigte Akquisition von weiteren 18 % gehaltener Anteile an CrownBet Holdings Pty Limited und CrownBet seine Akquisition von William Hill Australia Holdings Pty Ltd. abgeschlossen hat. Als Ergebnis dieser Akquisitionen besitzt The Stars Group 80 % der zusammengeschlossenen Unternehmen und ist so zu einem der großen Betreiber und klarem Konkurrenten der beiden Spitzen-Sportwettenbetreiber in Australien, dem zweitgrößten geregelten Sportwettenmarkt der Welt, avanciert.

Über die Stars Group

Die Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter Produkte und Dienstleistungen in der weltweiten Gaming- und interaktiven Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch über ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerin von Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wie PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, der European Poker Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden Event-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionen registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größte Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und -Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten für markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen überall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstellte Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manche dieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichts mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Group verfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über die Lizenz oder die Erlaubnis dafür, ihre Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Gebieten weltweit anzubieten oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungen an. Zu diesen Gebieten gehören Europa, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie weitere Regionen. PokerStars, die meistlizenzierte Online-Gaming-Marke der Welt, verfügt konkret über Lizenzen bzw. verwandte Betriebsgenehmigungen für 17 Hoheitsgebiete.

