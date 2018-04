Wien: Festnahmen des Landeskriminalamts Wien nach Schutzgelderpressung und Juwelierraub

Wien (OTS) - Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es Beamten des Landeskriminalamts Wien, Ermittlungsbereich Bandenkriminalität und Ermittlungsbereich Raub vier Männer (23, 19, 17, 16) wegen des Verdachts der schweren Erpressung und des schweren Raubes festzunehmen. Die Tatverdächtigen sollen diversen Lokalbetreibern „Securitydienste“ gegen Barzahlung angeboten haben. Den jeweiligen Opfern wurden die schwerwiegenden Geschäftsstörungen bis hin zu persönlichen und körperlichen Konsequenzen, sollten die privaten Dienste nicht in Anspruch genommen werden, ausdrücklich mitgeteilt. Der 23-jährige Kopf der Schutzgelderpresserbande konnte schließlich bei einer Geldübergabe am 13. April 2018 festgenommen werden. Dank akribischer Ermittlungsarbeit wurden auch noch drei weitere Personen festgenommen. Der 16- und der 17-Jährige waren vermutlich in die Schutzgelderpressung involviert. Dem 19-Jährigen, wie auch dem Kopf der Bande, konnte zudem ein bewaffneter Raub in einem Juweliergeschäft in Wien-Ottakring nachgewiesen werden. Die vier Männer wurden in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. Bei den Einvernahmen zeigte sich der 23-Jährige zu dem Raub, aber nicht zu der Schutzgelderpressung geständig. Die anderen Tatverdächtigen zeigten sich nicht geständig oder verweigerten die Aussage.

