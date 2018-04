Außenministerium: Beschluss des Ministerrates über Besetzung von Leitungsfunktionen im Ausland

Wien (OTS) - Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 25. April 2018 dem Vorschlag von Außenministerin Karin Kneissl zugestimmt, folgende Bedienstete des BMEIA mit der Leitung von österreichischen Vertretungsbehörden zu betrauen:

Botschafter Mag. Roland HAUSER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Addis Abeba und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Republik Dschibuti, der Republik Kongo, der Republik Uganda und der Republik Südsudan,

Gesandten Mag. Peter ELSNER-MACKAY mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Algier und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Republik Niger,

Botschafter Mag. Bernd Alexander BAYERL mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Baku,

Botschaftsrat und Konsul Dr. Martin ALLGÄUER mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates Chengdu / Konsularabteilung ÖB Peking,

Botschafter Mag. Klaus KÖGELER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Havanna und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Dominikanischen Republik und der Republik Haiti,

Botschafterin Dr.in Franziska HONSOWITZ-FRIESSNIGG mit der Leitung der Österreichischen Botschaft beim Heiligen Stuhl und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafterin in der Republik San Marino und beim Souveränen Malteser-Ritter-Orden,

Gesandten Mag. Nicolaus KELLER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Islamabad und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Islamischen Republik Afghanistan,

Gesandte Mag.a Stella AVALLONE mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Lettland mit Sitz in Wien,

Botschafterin Dr.in Elisabeth BERTAGNOLI mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Liechtenstein mit Sitz in Wien,

Gesandten Mag. Dr. Gerhard ZETTL mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Lima und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter im Plurinationalen Staat Bolivien,

Gesandte Mag.a Yvonne TONCIC-SORINJ mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Litauen mit Sitz in Wien,

Gesandten Mag. Andreas STADLER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Malta mit Sitz in Wien,

Gesandte Mag.a Aloisia WÖRGETTER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Minsk,

Gesandten Mag. Dr. Christian FELLNER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Nairobi und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Republik Burundi, der Union der Komoren, der Republik Malawi, der Republik Uganda, der Republik Sambia, der Republik Seychellen, der Republik Somalia, der Vereinigten Republik Tansania und der Demokratischen Republik Kongo,

Generalsekretär Botschafter Dr. Michael LINHART mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Paris und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter im Fürstentum Monaco,

Gesandte Mag.a Margit BRUCK-FRIEDRICH mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Pressburg,

Gesandten Dr. Johannes WIMMER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Rabat und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Islamischen Republik Mauretanien,

Gesandten Mag. Georg PÖSTINGER mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Riyadh und Mitakkreditierung als ao. u. bev. Botschafter in der Republik Jemen und im Sultanat Oman,

Gesandte Dr.in Ulrike HARTMANN mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Sarajewo,

Gesandte Mag.a Andrea WICKE mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Sofia,

Gesandte Mag.a Dr.in Gudrun GRAF mit der Leitung der Österreichischen Botschaft Stockholm,

Gesandten Dr. Alexander WOJDA mit der Leitung des Österreichischen Generalkonsulates in Straßburg und

Gesandte Mag.a Dr.in Gabriela SELLNER mit der Leitung der Ständigen Vertretung bei den Vereinten Nationen (Wien), IAEO, UNIDO und CTBTO.

Die Betrauung mit den genannten Botschafterfunktionen erfolgt nach Einholung des erforderlichen Agréments des Empfangstaates und nach Ausstellung des Beglaubigungsschreibens durch den Bundespräsidenten.

Weiters betraute Außenministerin Karin Kneissl:

– Gesandten Dr. Michael HAIDER mit der Leitung des Österreichischen Kulturforums New York,

– Gesandten Dr. Robert GERSCHNER mit der Funktion des Erstzugeteilten an der Österreichischen Botschaft Moskau und

– Gesandte Mag.a Gabriele GIL-FEIGL mit der Funktion der Erstzugeteilten an der Österreichischen Botschaft Peking.

Rückfragen & Kontakt:

BMEIA

Presseabteilung

+43(0)501150-3320, F:+43(0)501159-213

abti3 @ bmeia.gv.at

http://www.bmeia.gv.at