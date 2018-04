ORF SPORT + mit Pressekonferenz des Österreichischen Tischtennis-Verbands

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 26. April 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Pressekonferenz des Österreichischen Tischtennis-Verbands um 11.00 Uhr, die Höhepunkte vom „Getmovin Jugendlauf“ und „Sanlucar Kinderlauf“ um 19.00 Uhr, von der Ehrung der burgenländischen Sportler des Jahres 2017 um 19.30 Uhr, vom Austrian Team Open 2018 (Turnen) um 20.15 Uhr und vom UEFA-Champions-League-Halbfinale Bayern München – Real Madrid um 21.00 Uhr, das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun-und Extremsport um 19.15 Uhr, das Judo-Bundesliga-Magazin um 19.45 Uhr und die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr.

Bei der Pressekonferenz des Österreichischen Tischtennis-Verbands am 26. April in Wien werden der neue Sportdirektor und der neue Generalsekretärs präsentiert. Weiters gibt es eine Vorschau auf die Mannschafts-Weltmeisterschaften, die vom 28. April bis 6. Mai in Halmstad in Schweden stattfinden. Bei der Pressekonferenz mit dabei sind Hans Friedinger (ÖTTV-Präsident), Gerhard Ströck (ÖTTV-Sponsor und Gastgeber), Stefan Fegerl (Österreichs Nummer 1 und Champions-League-Finalist), Karl Jindrak (neuer ÖTTV-Sportdirektor) und Mathias Neuwirth (neuer ÖTTV-Generalsekretär).

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die ORF-TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden.

