Tipp: Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten

Am 28. April laden die FörsterInnen der Stadt Wien zum Maibaum-Aufstellen, Bandltanz und Kinder-Programm ein.

Wien (OTS) - Die FörsterInnen der Stadt Wien (MA 49) laden auch heuer wieder zu ihrem traditionellen Frühlingsfest im Lainzer ein. Für Kinder gibt es ein spannendes Naturerlebnis- und Bastelprogramm. Kulinarisch werden die Gäste mit Wildspezialitäten aus Lainz, BIO-Schmankerln aus dem Biosphärenpark Wienerwald, BIO-Kräuterbroten und Fruchtsäften verwöhnt. Beim Pflanzenverkauf finden Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner unter dem reichhaltigen Angebot von Kräutern, Gemüse und Blumen sicher das Richtige für den eigenen Balkon oder Garten. „Der Lainzer Tiergarten ist eine wunderbare, artenreiche Grünoase und Lebensraum für viele seltene Tiere und Pflanzen in unserer Stadt. Das traditionelle Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten ist ein wirklich toller Anlass um die Natur in dieser herrlichen Jahreszeit zu genießen“, so Ulli Sima, Stadträtin für Umwelt und Wiener Stadtwerke.

Programm: Samstag, 28. April von 12 bis 18 Uhr

o 14.00 Uhr Begrüßung durch Forstdirektor Andreas Januskovecz anschließend findet das Maibaum-Aufstellen durch MitarbeiterInnen des Forstbetriebes der Stadt Wien (MA 49) statt. Musikalisch unterstützt wird das alljährliche Highlight des Festes von der Jagdhornbläsergruppe Purkersdorf und der Volkstanzgruppe Brunn am Gebirge mit dem Bandltanz.

o Buntes Programm für Groß und Klein: Basteln mit Naturmaterialien, Holz sägen, Bauerngolf und das beliebte Rudi-Rüssel-Wildschweinrennen.

o Info-Stände zu den Wiener Wäldern, Natur- und Artenschutz sowie dem Umweltbildungsprogram und Aufgabenbereich der MA 49

o Sterzhütte mit schmackhaftem Holzhackersterz, Pflanzenverkauf, u.v.m.

o Köstlichkeiten und Bio-Produkte aus dem Biosphärenpark Wienerwald – bei Schönwetter auch am Sonntag geöffnet!

Leistungsschau der Forstverwaltung

Das bunte Nachmittagsprogramm nutzen die MitarbeiterInnen der Forstverwaltung Wienerwald für eine Leistungsschau, um ihre Maschinen und Geräte den BesucherInnen im täglichen Einsatz zu präsentieren. Nach der Vorführung dürfen große und kleine Festgäste die Geräte und Maschinen aus der Nähe betrachten und auch mal in der Kabine eines Traktors Platz nehmen.

Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten

o Wann: Samstag, 28. April 2018, 12.00 bis 18.00 Uhr

o Wo: Lainzer Tiergarten, 1130 Wien, Hermesstraße, Eingang Lainzer Tor

o Parkplätze sind nur in begrenzter Anzahl vorhanden, bitte benutzen Sie öffentliche Anreisemöglichkeiten.

o Öffentliche Anreise: Bus 55A bis zum Lainzer Tor

o Die Autobuslinie 55A verkehrt an diesem Tag in dichteren Intervallen!

o Der Eintritt ist frei.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

DIin Vesna Pavlovic

MA 49 - Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien

Telefon: +43 1 4000 49031

E-Mail: kommunikation @ ma49.wien.gv.at

www.wald.wien.at