Gewerkschaft vida: Durchbruch am Weg zu Eurowings-Kollektivvertrag

vida-Schwarcz: „1.700 Euro Einstiegsgehalt für FlugbegleiterInnen“

Wien (OTS) - Einen Riesenfortschritt gibt es im Ringen um einen Kollektivvertrag für die Bordbeschäftigten bei Eurowings Europe. „Nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon haben wir in den frühen Morgenstunden ein Eckpunktepapier für einen Eurowings-Kollektivvertrag unterzeichnet“, berichtet Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft vida „Damit erreichen die Verhandlungen, die wir seit Herbst 2016 führen, erstmals ein herzeigbares Ergebnis. Einer der wichtigsten Punkte ist, dass das Einstiegsgehalt für FlugbegleiterInnen des Billig-Carriers bei 1.700 Euro liegen soll“, so der vida-Gewerkschafter.

Das vorliegende Eckpunktepapier ist für Schwarcz ein wichtiger Schritt, dass „das Lufthansa-Unternehmen endlich fair tarifiert wird und attraktive Arbeitsbedingungen bekommt. Für die mehr als 400 Eurowings-MitarbeiterInnen in Österreich ist das die Vorstufe, damit ihr kollektivvertragsloser Zustand beendet wird und sie nicht mehr im sozialen Leerraum stehen.“ Dem Papier müssen noch die Eurowings-Gremien zustimmen, dann kann in den kommenden Wochen der Kollektivvertrag „endgültig zum Leben erweckt werden“, schließt Schwarcz.

