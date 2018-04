Amerika intensiv: Mit Privatjet ALBERT BALLIN zu den kulturellen Highlights Süd- und Nordamerikas

Privatjetreise mit Schwerpunkt auf Geschichte und Kultur Amerikas

Reisezeitraum: April / Mai 2019

Die Privatjetreise nach Süd- und Nordamerika verbindet faszinierende Naturlandschaften mit historisch bedeutsamen Orten und einstigen Machtzentren früher Hochkulturen. Die Route führt in 19 Tagen von der Karibik über den Regenwald Guatemalas und die Höhen der Anden bis zu den Ausläufern der Rocky Mountains und in quirlige Metropolen. Dabei stehen sechs UNESCO-Welterbestätten wie die Altstadt Quitos und Havannas oder Antigua Guatemala auf dem Programm.

Die Reise startet in Mittelamerika. Hier beeindruckt Havanna, geschichtsträchtige Hauptstadt des Inselstaates Kuba, mit ihrer prächtigen Altstadt und einem einzigartigen Lebensgefühl. In Guatemala erkunden die Gäste die antike Maya-Stadt Tikal mitten im Regenwald. Antigua Guatemala, die ehemalige Hauptstadt der spanischen Kolonien, begeistert mit ihrer einzigartigen Kolonialarchitektur.

Highlights Südamerikas sind die aufstrebende Metropole und Kolumbiens Regierungssitz Bogota sowie die ehemalige Inka-Hauptstadt Cuzco. Hier können die Gäste auf Wunsch den Spuren der Inka bei einem Tagesausflug bis in die Ruinenstadt Machu Picchu folgen. In Quito in Ecuador stehen beeindruckende Naturlandschaften und vielfältige Architektur im Mittelpunkt. So erkunden die Gäste beispielsweise die "Straße der Vulkane", eine Reihe von Vulkanen im ecuadorianischen Hochland, oder besichtigen die Altstadt Quitos mit dem besonderen Mix an Stilen von den Sonnensymbolen der Inka bis zu barocken Elementen.

In Nordamerika gibt Santa Fe, die älteste Hauptstadt der USA, Einblick in die amerikanische Kunstszene. Bei einem Tagesstopp in Rapid City besichtigen die Gäste das Mount Rushmore Nationaldenkmal. Die vier in den Berg gemeißelten Präsidentenporträts gelten als einer der berühmtesten Orte der USA und sind ein beliebtes Fotomotiv. Zum Finale der Privatjetreise empfängt die Ostküstenmetropole Boston die Gäste mit einer Mischung aus Vergangenheit und Zukunft, beispielsweise bei einem Besuch des Harvard-Campus oder des Museum of Fine Arts.

Die Privatjetreise wird von den Experten Dr. Dr. Volker Gebhardt (Autor, Journalist und Moderator) und Christoph Höllger (Experte für Landeskunde) begleitet.

Privatjetreise Süd- und Nordamerika, 24.04.2019 - 12.05.2019 (19 Tage) von und nach Hamburg über Havanna/Kuba, Antigua Guatemala/Guatemala, Bogota/Kolumbien, Cuzco/Peru, Quito/Ecuador, Santa Fe/USA, Rapid City (Mount Rushmore)/USA und Boston/USA ab EUR 63.800 / CHF 76'560 pro Person im Doppelzimmer.

Zu den besonderen Merkmalen einer Erlebnisreise im Privatjet gehört die einzigartige Routenführung zu Städten und Sehenswürdigkeiten jenseits regulärer Linienverbindungen. Gereist wird im exklusiven Kreis von maximal 46 Gästen in einem komfortablen und erstklassig ausgestatteten Privatjet mit großzügigen Sitzen. Die Gäste erwarten spektakuläre Ausflugsziele, exklusive Events und sehr individuelle Reiseerlebnisse. Der Rundum-Service beinhaltet zudem die Erledigung aller Einreiseformalitäten, separater VIP-Check-In ohne Wartezeiten sowie Gourmetcatering an Bord. Jede Reise wird von einem erfahrenen Chefreiseleiter, einem fünfköpfigen Serviceteam an Bord des Privatjets, renommierten Experten mit Spezialwissen über das Reisegebiet sowie von einem eigenen Bordarzt begleitet. Übernachtet wird in ausgewählten Hotels und Lodges.

