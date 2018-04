OPAL-RT TECHNOLOGIES eröffnet in Deutschland seine vierte Tochtergesellschaft

Montreal (ots/PRNewswire) - OPAL-RT TECHNOLOGIES, führender Anbieter und Entwickler von flexiblenEchtzeit- Simulationssystemen und Hardware-in-the-Loop-Test Equipment für elektronische, elektromechanische und leistungselektronische Systeme, gibt die offizielle Einweihung seines neuen Standorts in Nürnberg bekannt.

Dieser Unternehmenszuwachs ist ein weiterer Beleg für das Engagement von OPAL-RT, Ingenieuren und Forschern Fachkenntnisse der Spitzenklasse und modernste Echtzeit-Simulationstechnologien zu bieten. "Wir sind sehr stolz auf die Eröffnung unseres Standorts in Nürnberg, mit dem wir unseren rasant wachsenden Kundenstamm im deutschsprachigen Raum noch besser unsere Dienstleistungen anbieten können. Unser schnelles Wachstum auf dem deutschen Markt verdanken wir zweifelsohne unseren hochmodernen Simulatoren und den vereinten Bemühungen des gesamten Teams von OPAL-RT Europe. -- Jean Bélanger, CEO & CTO, OPAL-RT TECHNOLOGIES.

Dr. Ravinder Venugopal wird der OPAL-RT Germany GmbH als Geschäftsführer vorstehen. Die Tochtergesellschaft wird die Märkte in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz bedienen. Dr. Venugopal trägt die Verantwortung für strategische Projekte in Zusammenarbeit mit Industrie, Hochschulen und nationalen Forschungsinstituten, die der weiteren Entwicklung von OPAL-RT's marktführenden Echtzeit-Simulationslösungen dienen und diese verwenden. Aktuell fungiert er als Executive Director des Bereichs US Technical Services und besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Echtzeit-Simulation in der Luft- und Raumfahrtindustrie, der Automobilbranche und dem Sektor erneuerbare Energien. In seiner gegenwärtigen Funktion leitet er die technisch-kommerzielle Unternehmensstrategie von OPAL-RT in den USA. Unterstützung erhält Dr. Venugopal von Timo Rösch, verantwortlich für den Bereich Vertrieb und Marketing.

"Wir sind hochmotiviert, auf der soliden Grundlage aufzubauen, die von OPAL-RT Europe geschaffen wurde. Im Servicegebiet von OPAL-RT Germany sind technologische Spitzenkonzerne der Energie-, Automobil-und Luftfahrtbranche ansässig− die drei wichtigsten Branchen, die von OPAL-RT bedient werden. Wir haben ambitionierte Wachstumspläne, die wir durch eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern in die Tat umsetzen möchten. Wir möchten Mehrwert für unsere Kunden schaffen durch die Nutzungunserer Technologien, regionale Dienstleistungsangebote und der Zusammenarbeit im FuE-Bereich." -Dr. Ravinder Venugopal, Managing Director, OPAL-RT Germany.

Über OPAL-RT Technologies

Das Unternehmen OPAL-RT TECHNOLOGIES mit Hauptsitz in Montreal ist seit 1997 ein Anbieter leistungsstarker Echtzeit-Simulationslösungen und dazugehörender Ingenieurdienstleistungen. Der Kundenstamm von OPAL-RT umfasst branchenführende Unternehmen, Universitäten und Forschunginstitute aus den Sektoren Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bildung, Leistungselektronik und Stromversorgung. Im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte entwickelte sich OPAL-RT zum weltweit führenden Anbieter im Bereich der Simulation elektromagnetischer Systeme ? durch die Bereitstellung leistungsstarker, flexibler Systeme, die den Nutzern die blitzschnelle Erforschung, Entwicklung und/oder Prüfung ihrer aktuellen Produkte und Konzepte in einem sicheren Umfeld ermöglichen. OPAL-RT TECHNOLOGIES besitzt Tochtergesellschaften in Frankreich, Indien und den USA.

Media contact: Ryma Boussoufa +1-514-935-2323