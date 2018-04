Gibson Brands wird von exklusivem Auto-Tuning Lizenzgeber Tronical auf 50 Mio. US-Dollar verklagt

Hamburg (ots) - Tronical GmbH (Tronical), das weltweit führende Unternehmen für die Entwicklung und Produktion von patentierten Gitarren Auto Tuning Systemen, welche Gibson Brands (Gibson) unter dem Namen "G-Force" vertreibt, kündigte heute an, den Streitwert in seiner seit Dezember 2017 beim Landgericht Hamburg anhängigen Klage gegen Gibson auf 50 Millionen US-Dollar anzuheben. Tronical beansprucht Lizenzgebühren in Höhe von 23 Millionen US-Dollar aus der vertraglich vereinbarten Gewinnbeteiligung und weitere 27 Millionen US-Dollar aufgrund von Gibsons Vertragsverletzung der exklusiven Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit Tronical, die Gibson bis 2026 hätte erfüllen müssen.

Die in Hamburg seit 2005 ansässige Firma Tronical ist der unangefochtene Wegbereiter für automatisches Tuning. Mehr als 90 % aller Gitarren Neulinge geben schon innerhalb der ersten 3 Monate auf, weil sie massive Probleme mit dem Stimmen des Instruments haben. Hier bietet Powertune schnelle Abhilfe. Das neue Powertune System https://www.tronicaltune.com/ lässt sich problemlos in fast jede Gitarre nachrüsten oder man kauft das Instrument gleich mit einem Powertune System ab Werk:

https://www.tronicaltune.com/beginners-guitar

Mit der kostenlosen App, die sich kabellos via Bluetooth mit Powertune verbindet ist die Gitarre in wenigen Sekunden automatisch gestimmt und es kann losgehen. Hierbei macht es allein schon sehr viel Spaß, den patentierten PowerHeads bei der Arbeit zuzusehen. In jedem PowerHead befindet sich nämlich ein Servo-Getriebe, dass die Saite automatisch stimmt. Außerdem gibt einem die Powertune App interaktive Hilfestellung, um in kürzester Zeit schon die ersten Wohl klingenden Töne selbst spielen zu können. Die Technology ist so revolutionär das man dafür unter anderem auch schon den begehrten "Best of Show" Cherry Picks Award der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas einheimste.

