Marx-Preise 2018 vergeben

Wien (OTS) - Am Vorabend des 200. Geburtstages von Karl Marx wird am Freitag, den 4. Mai das Theaterstück „Karl Marx - Meilensteine der Philosophie“ von und mit Robert Pfaller im Wiener Rabenhof-Theater aufgeführt. Im Anschluss daran übergibt transform!at die drei Marx-Preise in der Höhe von je 10.000,-- Euro an die GewinnerInnen.

Der Preis im Bereich "Marxismus-Feminismus" geht an Tine Haubner, Jena, für ihre Arbeit „Die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft. Laienpflege in Deutschland“. Mit seinem Essay „Schwein und Zeit“ gewann Fahim Amir, Wien, den Preis für „Ökosozialismus“. Im Bereich „Politische Ökonomie“wird Tomás Rotta, London, für seine Analyse der unproduktiven Akkumulation in der USA-Wirtschaft der Nachkriegszeit ausgezeichnet.

Verleihung Marx-Preise 2018 und Aufführung des Theaterstücks „Karl Marx - Meilensteine der Philosophie“

Datum: 04.05.2018, 20:00 - 22:00 Uhr

Ort: Rabenhof-Theater

Rabengasse 3, 1030 Wien, Österreich

