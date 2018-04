KV-Abschluss Elektro- und Elektronikindustrie: KV-Löhne und Gehälter steigen um 3,2 Prozent

Lehrlingsentschädigung wird um durchschnittlich neun Prozent angehoben, der neue Mindestlohn beträgt 1.800,97 Euro

Wien (OTS) - Bereits in der zweiten Verhandlungsrunde konnten die Gewerkschaften PRO-GE und GPA-djp einen Kollektivvertragsabschluss mit den Arbeitgebern der Elektro- und Elektronikindustrie erzielen. Für die knapp 50.000 Beschäftigten steigen die Mindestlöhne und -gehälter um 3,2 Prozent, die IST-Löhne und -Gehälter um 3,1 Prozent. Auch heuer können die ArbeitnehmerInnen die Freizeitoption in Anspruch nehmen. Bei Abschluss einer Betriebsvereinbarung und darauf basierender Einzelvereinbarungen kann die IST-Erhöhung in Freizeit in einem Ausmaß von 5 Stunden und 10 Minuten pro Monat umgewandelt werden. ****

Die Entschädigung für Lehrlinge wurde um durchschnittlich neun Prozent angehoben, die Vergütung für PraktikantInnen um

3,2 Prozent. Die Nachtarbeitszulage und die Zulage für die dritte Schicht wurden um sechs Prozent erhöht, alle weiteren Zulagen um 2,5 Prozent. „Das konstruktive Verhandlungsklima ermöglichte den raschen Abschluss, der für beide Seiten ein tragbares Ergebnis bringt. Die Erhöhung der Löhne und Gehälter trägt der guten wirtschaftlichen Situation Rechnung und sichert den Beschäftigten den ihnen zustehenden Anteil am Wirtschaftswachstum“, so die Verhandlungsleiter Rainer Wimmer (Bundesvorsitzender PRO-GE) und Karl Dürtscher

(stv. Bundesgeschäftsführer GPA-djp). Der Kollektivvertrag tritt mit 1. Mai 2018 in Kraft und hat eine Laufzeit von 12 Monaten. (Schluss)

