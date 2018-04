Alles neu macht der Mai ...

Maibaumaufstellen mit Pflanzenmarkt im historischen Ambiente

Stübing (OTS) - Der Mai wird, so wie es auch im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing Brauch und Tradition ist, standesgemäß am 1. Mai mit dem Maibaum sowie mit Musik und Tanz begrüßt. Zusätzlich findet im Tal der Geschichte(n) und Bauernhöfe an diesem Tag der Pflanzenmarkt mit zahlreichen Pflanzen, Samen sowie Sortenraritäten statt. Kulinarische Schmankerln, Handwerksvorführungen, Märchenerzählungen u.v.m. machen diesen Tag zu einem unterhaltsamen Feiertagsprogramm für die ganze Familie.

Am 1. Mai haben die Besucher des Österreichischen Freilichtmuseum Stübing die Möglichkeit mitzuerleben wie der Mai traditionell mit gelebtem Brauchtum – dem Maibaumaufstellen begrüßt wird. Das Aufstellen des geschmückten Baumes hat eine lange Tradition und soll sichtbares Sinnbild für Liebe, Fruchtbarkeit, Leben und Wachstum sein. Im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing beginnt das Fest bereits um 10 Uhr morgens, wenn mit der Unterstützung der Kinder der Maibaum vom Eingang des Museums in das Museumstal einzieht.

An den Vortagen wird der Maibaum – eine Fichte entrindet, mit kunstvollen Schnitzereien verziert und mit einem gebundenen, geschmückten Kranz versehen. Das Aufstellen selbst dauert seine Zeit und fordert einiges an Muskelkraft– denn der ca. 20 m lange, kunstvoll genschnitzte Baum hat einen Durchmesser von ca. 35 cm und wird nur mit Hilfe von „Scherstangen“ aufgestellt.

Um den Mai gebührend zu begrüßen wird mit den Gsullerkogler getanzt und musiziert. Der Maibaum selbst wird um 14 Uhr durch den Bandltanz kunstvoll mit bunten Bändern verziert. Zahlreiche Aktionen wie das Maibaumkraxeln, Handwerksvorführungen, Musik, Tanz, Märchen mit den steirischen MärchenerzählerInnen sowie kulinarische Schmankerln versprechen einen erlebnisreichen Tag für die ganze Familie.

Pflanzenmarkt im Tal der Bauernhöfe

Zusätzlich zum Maibaumaufstellen findet am 1. Mai im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing ein Pflanzenmarkt mit einer großen Auswahl an zahlreichen Pflanzen, Samen und Sortenraritäten statt. Hier haben die BesucherInnen die Möglichkeit sich für ihren eigenen Garten einzudecken. Natürlich sind Tipps und Tricks inklusive! Neben dem bunten Treiben auf dem Festplatz, den historischen Handwerksvorführungen und kulinarischen Köstlichkeiten schlagen auch die Herzen von Pflanzen an diesem Tag höher.

Datum: 01.05.2018, 10:00 - 16:00 Uhr

Ort: Enzenbach 32, 8114 Stübing, Österreich

Url: https://www.freilichtmuseum.at/veranstaltungen/detail/news/auf-in-den-fruehling-maibaumaufstellen-mit-pflanzenmarkt/

