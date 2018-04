Elektro- und Elektronikindustrie schließt Kollektivvertragsverhandlungen erfolgreich ab

IST-Löhne und Gehälter steigen um 3,1%

KV Löhne und Gehälter steigen um 3,2%

Deutliche Verbesserungen für Lehrlinge



Die Sozialpartner der Elektro- und Elektronikindustrie haben sich heute am 23.4.2018 nach zwei intensiven Verhandlungsrunden auf einen KV-Abschluss geeinigt: Die Ist-Löhne und -Gehälter werden um 3,1 Prozent erhöht, die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter steigen um 3,2 Prozent. Darüber hinaus werden für Lehrlinge deutliche Verbesserungen geschaffen. Die Lehrlingsentschädigung steigen durchschnittlich um 9 Prozent und machen so eine Lehre in der Elektro- und Elektronikindustrie noch attraktiver.

„Das Ergebnis zeigt den Willen der Verhandlungspartner, einen verantwortungsvollen Abschluss zu erzielen, der die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anerkennt. Für uns war auch die deutliche Erhöhung der Lehrlingsentschädigung ein besonderes Anliegen. Trotz intensiver Verhandlungen stand für beide Seiten stets das Erreichen einer vertretbaren Lösung im Fokus“, so Brigitte Ederer, Präsidentin des FEEI. Der neue Kollektivvertrag tritt mit 1. Mai 2018 in Kraft und gilt für eine Laufzeit von 12 Monaten.

Der Abschluss wird dem wirtschaftlichen Umfeld gerecht und spiegelt das Verantwortungsbewusstsein auf beiden Seiten wider, so die Verhandlungspartner abschließend.

