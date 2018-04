PRAEVENIRE 2018: Rückblick auf ein erfolgreiches Gesundheitsforum mit Praxisbezug

Das PRAEVENIRE Gesundheitsforum Seitenstetten fand vom 18. bis 20. April 2018 zum dritten Mal statt.

Wien (OTS) - Mehr als 20 Experten aus dem Gesundheitswesen und über 200 Gäste leisteten in diesen Tagen ihren Beitrag zur Stärkung der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung. Erstmalig fand im Vorfeld der Veranstaltung ein Bürgerforum mit hochrangigen Experten aus dem Gesundheitswesen zum Thema Onkologie statt. Neben den Ergebnispräsentationen der PRAEVENIRE-Gemeindeprojekte des vergangenen Jahres bildeten Themen wie wohnortnahe Versorgung, Multiple Sklerose, Demenz, Digitalisierung im Gesundheitswesen und kardiovaskuläre Erkrankungen Schwerpunkte des heurigen Forums.



Am Vorabend zur Veranstaltung fand als Novum des PRAEVENIRE Gesundheitsforum Seitenstetten ein Bürgerforum statt, bei dem die Gäste in einer moderierten Diskussion mit Experten wie dem Leiter der Universitätsklinik für Chirurgie der Medizinischen Universität Wien Prof. Dr. Michael Gnant, dem Präsident der Österreichischen Ärztekammer Dr. Thomas Szekeres, dem Leiter der Universitätsklinik für Physikalisxche Medizin, Arbeitsmedizin und Rehabilitation an der MedUni Wien Univ.-Prof. Dr. Richard Crevenna, der Leiterin des Health Centers der Erste Bank AG Dr. Eva Höltl oder dem ärztlichen Leiter der VAMED-Einrichtung Der Sonnberghof Prim. Dr. Marco Hassler in Dialog treten konnten.



Im Stift Seitenstetten begrüßten am 18. April um 14:00 Uhr Dr. Armin Fidler, Vorsitzender des PRAEVENIRE Boards, und Petrus Pilsinger, Abt des Stifts Seitenstetten, die zahlreich anwesenden Gäste. In ihrer Videobotschaft wünschte die Landeshauptfrau Niederösterreichs Mag. Johanna Mikl-Leitner dem PRAEVENIRE Gesundheitsforum eine lange Tradition. Dr. Alexander Biach, Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der Österreischischen Sozialversicherungsträger, betonte in seiner Ansprache den hohen Stand der sozialen Absicherung in Österreich. Der Präsident des Österreichischen Gemeindesbundes Mag. Alfred Riedl hob in seiner Keynote die Rolle der Gemeinden als Multiplikator im Gesundheitswesen hervor.

Praktisch umgesetzt

Es folgte ein Blick auf die vier PRAEVENIRE Projektgemeinden Haslach (OÖ), Sierning (OÖ), Stockerau (NÖ) und Bruck an der Mur (Stmk.), in denen im letzten Jahr konkrete Maßnahmen zur Verbesserung relevanter Gesundheitsthemen in die Praxis umgesetzt wurden. Die Ergebnisse wurden von den jeweiligen und für die Projekte zuständigen Experten und Projektbetreuern präsentiert.



HASLACH | DIABETES

Dr. Erwin Rebhandl, Präsident OBGAM und AM Plus



SIERNING | KARZINOM-FRÜHERKENNUNG

Dr. Johannes Andel, Leiter der Abteilung für Innere Medizin II, LKH Steyr



STOCKERAU | HPV

Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin



BRUCK AN DER MUR | MENTALE FITNESS

Mag. Manuela Gruber, Pädagogin und Geschäftsführerin AM WEG

Aktuelle Standpunkte zur wohnortnahen Versorgung

Am Abend lieferte in weiterer Folge eine hochkarätige Expertenrunde aktuelle Standpunkte zu dem virulenten Thema wohnortnahe Versorgung. Über diesen an Bedeutung stets zunehmenden Schlüsselbegriff diskutierten Dr. Gerald Bachinger, Sprecher der Österreichischen Patientenanwälte, Dr. Michael Gnant, Leiter der Univ.-Klinik für Chirurgie, MedUni Wien, Dr. Naghme Kamaleyan-Schmied, Vorstandsmitglied der Ärztekammer für Wien, Dr. Markus Klamminger, Medizinischer Geschäftsführer der NÖ Landeskliniken Holding, Mag. Barbara Krippl, Abteilung Vertragspartner-Ärzte, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller, Leiter der Univ.-Klinik für Anästhesie an der MedUni Wien, sowie Mag. Alfred Riedl, Präsident des Österreichischen Gemeindebundes.



Der erste Abend des Gesundheitsforums fand seinen Abschluss im Rahmen eines Kamingesprächs, bei dem die Leiterin der Abteilung für Gender Medizin, MedUni Wien Univ.-Prof. Dr. Alexandra Kautzky-Willer über die Bedeutung der Gendermedizin mit Fokus auf Herzkreislauferkrankungen referierte.

Neurologie im Fokus

Der nächste Morgen stand ganz im Zeichen der Multiple Sklerose. Dr. Elisabeth Fertl, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, referierte über Fakten und Mythen zu neurologischen Erkrankungen. Auf Problemfelder der Erkrankung ging ao. Univ.-Prof. Dr. Thomas Berger, Stv. Direktor der Universitätsklinik für Neurologie an der MedUni Innsbruck, in seiner Keynote konkret ein. Die Geschäftsführerin der MS Gesellschaft Wien Karin Krainz-Kabas stellte die Tätigkeiten ihrer Organisation vor.



Das Thema Demenz stand in Folge am Programm. Der Präsident der Österreichischen Alzheimergesellschaft Univ.-Prof. Dr. Peter Dal-Bianco referierte über „Präventive Gesundheitspolitik mit Hirn“. Prim. Dr. Elmar J. Kainz, Vorstand der Klinik für Neurologisch-Psychiatrische Gerontologie am Kepler Universitätsklinikum, betonte die Prävention als erfolgreiches Mittel gegen Demenz. Der Bürgermeister von Klosterneuburg Mag. Stefan Schmuckenschlager stellte das Gemeindeprogramm zu Demenz vor.



Beim nachfolgenden Mittagessen hielt Univ.-Prof. DDr. Stefan Thurner, Wissenschaftler des Jahres 2017 und Präsident der Complexitiy Science Hub Vienna, eine spannende Keynote zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen und veranschaulichte in seiner Präsentation Prozesse der Verarbeitung von Gesundheitsdaten in Österreich.

Schwerpunkt Digitalisierung im Gesundheitswesen

Besonders zukunftsweisend verlief die anschließende und hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema Digitaliserung im Gesundheitswesen, die von Prof. Dr. Reinhard Riedl von der Berner Fachhochschule moderiert wurde. In einer Videobotschaft sprach Dr. Ernst Hafen, Professor am Institute of Molecular Systems Biology der ETH Zürich, zu den Gästen. Auch Mag. Wilhelm Molterer, Direktor des Europäischen Fonds für Strategische Investitionen, fand sich in einer Podiumsdiskussion ein und diskutierte mit hochkarätigen Experten wie Priska Altorfer, Vorstandsmitglied der Schweizer Informatik Gesellschaft, Dr. Gerald Bachinger, Sprecher der Österreichischen Patientenanwälte, Dr. Sebastian Gurtner, Leiter Strategie und Innovation an der Berner Fachhochschule, Mag. Alexander Herzog, Obmann-Stv. der SVA, Dr. Helmut Kern, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Wien, Univ.-Prof. DDr. Stefan Thurner, Präsident der Complexity Science Hub Vienna, und Dr. Johannes Steinhart, Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte, über ungenützte Chancen in Hinblick auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen.

Summary der Gipfelgespräche

Die Essenzen der Gipfelgespräche, die im Vorfeld des Gesundheitsforums stattgefunden haben wurden am frühen Abend des Donnerstags präsentiert und im Rahmen einer Plenumsdiskussion mit Dr. Gerald Bachinger, Sprecher der Österreichischen Patientenanwälte, Mag. Alexander Herzog, Obmann-Stv. der SVA, Mag. Martin Schaffenrath, Vorsitzender-Stv. des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, und Dr. Johannes Steinhart, Obmann Bundeskurie niedergelassene Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer, konferiert. Eingang in die Diskussion fanden die aktuell im Lande diskutierten Themenbereiche Rehabilitation & Reintegration, die aktuellen Versorgungssituationen zu Multiple Sklerose und Herzinsuffizienz, der Beitrag von Generika für die solidarische Grundversorgung, das Seitenstettener Manifest zur zukünftigen onkologischen Versorgung Österreichs sowie die Initiative gegen Impfhindernisse mit altersgerechten Impfprojekten in der Praxis.

Patient im Mittelpunkt

Dr. Hans Concin, Präsident des aks – Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin, LKH Bregenz, sprach beim nachfolgenden Abendessen über die Wertigkeit von Screenings bei onkologischen Erkrankungen.



Dr. Hans-Jörg Schelling, ehemaliger Finanzminister der Republik Österreich, stattete dem PRAEVENIRE Gesundheitsforum Seitenstetten einen Besuch ab und referierte mit anschaulichen Beispielen über die notwendige Stellung des Patienten im Mittelpunkt des Gesundheitswesens.



Der Vormittag des letzten Tages des Gesundheitsforums stand ganz im Zeichen der kardiovaskulären Erkrankungen und ihrer Bedeutung als unheilvoller Kreislauf. Dazu präsentierte Prim. Univ.-Prof. Dr. Andrea Podczeck-Schweighofer, Präsidentin der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft, Fact and Figures zu Gefäßerkrankungen.



Über Prävention und Prophylaxe bei kardiovaskulären Erkrankungen sprach Dr. Sebastian Globits, Ärztlicher Leiter im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs, und gab dabei wichtige Fakten zur Risikominimierung bekannt. Dr. Erwin Rebhandl, Präsident OBGAM und AM Plus, stellte das Gemeindeprogramm „Herzkreislauf“ vor.

Ausblick PRAEVENIRE 2019

Dr. Armin Fidler blickte rückwirkend bei einem abschließenden Mittagessen auf die erfolgreiche Veranstaltung zurück und gab einen Ausblick auf das PRAEVENIRE Gesundheitsforum Seitenstetten 2019, das vom 13. bis 17. Mai 2019 stattfinden und im Zeichen von modernen und zukunftsweisenden Entwicklungen in der Medizin stehen wird.

PRAEVENIRE bedankt sich bei folgenden Unterstützern...

... für ihren inhaltlichen Beitrag:

Alois Mock Institut | AM PLUS – Initiative für Allgemeinmedizin und Gesundheit | BBRZ – Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum | Berner

Fachhochschule | Stadtgemeinde Bruck an der Mur | Darm Plus | Gemeinde Haslach an der Mühl | GEORG – Gesellschaft zur Erforschung onkologischer

rehabilitativer Grundlagen | Gesunde Lunge | Marktgemeinde Grafenwörth | IV – Industriellenvereinigung | Institut für Spezifische Prophylaxe und

Tropenmedizin | Stadtgemeinde Klosterneuburg | Land Niederösterreich | Medizinische Universität Wien | NÖ Patienten- und Plegeanwaltschaft | OBGAM

– Oberösterreichische Gesellschaft für Allgemeinmedizin | Österreichische Apothekerkammer, Landesgeschäftsstelle Oberösterreich | Österreichische

Ärztekammer | Österreichische Gesellschaft für Krankenhaushygiene | ÖGPMR – Österreichische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation

| Österreichische Gesellschaft für Vakzinologie | Österreichischer Gemeindebund | Österreichischer Seniorenbund | Österreichischer Seniorenring | Pensionisten Verband Österreichs | Marktgemeinde Pöggstall | Gemeinde Pöndorf | Marktgemeinde Seitenstetten | Marktgemeinde Sierning | Stadtgemeinde Stockerau | Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung | vielgesundheit.at | Wiener Ärztekammer



... für ihren finanziellen Beitrag:

Baldinger und Partner Unternehmens- und Steuerberatungsgesellschaft mbH | BBRZ – Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum | Boehringer

Ingelheim RCV GmbH & Co KG | Daiichi Sankyo Austria GmbH | Gilead Sciences GesmbH | IV – Industriellenvereinigung | Janssen-Cilag Pharma GmbH

| Medizinische Universität Wien | Merck GesmbH | MSD | Novartis Austria GmbH | Österreichische Apothekerkammer – Landesgeschäftsstelle OÖ |

Pfizer Corporation Austria Gesellschaft m.b.H. | Raiffeisenbank Region Sierning-Enns | Roche Austria GmbH | Sandoz GmbH | Sanofi | SVA – Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft | VAMED AG





Links:

Das Seitenstettener Manifest zur zukünftigen onkologischen Versorgung Österreichs und weiterführende Informationen zum PRAEVENIRE Gesundheitsforum Seitenstetten finden Sie unter: http://www.praevenire.at



Fotos zum 3. PRAEVENIRE Gesundheitsforum Seitenstetten finden Sie unter http://presse.welldone.at.

Social-Media-Hashtag: #praevenire18

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Manuela Kammerer

PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GmbH

pr @ welldone.at

01/402 13 41-40