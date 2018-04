Rechnungshof: VÖK begrüßt Forderung nach Fachzahnarzt

Wien (OTS) - Der Verband Österreichischer Kieferorthopäden kämpft seit vielen Jahren für die Einführung der Ausbildung auch in Österreich – nur Spanien und Österreich bilden keine Fachzahnärzte für Kieferorthopädie aus



Der Rechnungshof präsentierte kürzlich seinen Bericht über die Versorgung im Bereich der Zahnmedizin. Eine der Empfehlungen: Österreich soll die Einführung einer Ausbildung zum Fachzahnarzt für Kieferorthopädie prüfen. Gemeinsam mit Spanien ist Österreich das einzige europäische Land, das keine entsprechenden Fachzahnärzte ausbildet. „Wir Kieferorthopäden begrüßen diese Empfehlung des Rechnungshofes. Wir kämpfen seit Jahren dafür, bei der Ausbildung EU-konform zu werden und sehen uns durch den jüngsten Rechnungshofbericht in unseren Forderungen bestätigt“, erklärt DDr. Silvia Silli, Präsidentin des Verbandes Österreichischer Kieferorthopäden. „Wir hoffen, dass jetzt endlich Schwung in die Angelegenheit kommt und die Einführung ernsthaft und im Sinne der Patienten und Patientinnen angegangen wird.“



Über den Verband Österreichischer Kieferorthopäden

Der Verband Österreichischer Kieferorthopäden (VÖK) wurde im Jahr 1998 von engagierten Zahnärztinnen und Zahnärzten gegründet, welche sich nach Absolvierung des Zahnmedizin-Studiums freiwillig auf das Spezialgebiet Kieferorthopädie und Orthodontie spezialisiert haben. Gemeinsam mit den Universitäten wurde bereits 1999 eine strenge Qualitätsprüfung (Austrian Board of Orthodontists) etabliert. Diese soll belegen, dass auch in Österreich trotz bislang fehlender offiziell anerkannter und staatlich geregelter Ausbildung hochqualifizierte kieferorthopädische Behandlungen nach dem Stand der Wissenschaft durchgeführt werden. Der VÖK vereint aktuell mehr als 360 Mitglieder aus allen Bundesländern. Der VÖK im Internet: www.voek.info

