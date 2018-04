„Fokus Mord“ und ein „Stich ins Herz“

Außerdem am 24. April in ORF eins: „Soko Donau“-Staffelfinale

Wien (OTS) - Jagd auf ein Bat Girl macht die „Soko Donau“, wenn am Dienstag, dem 24. April 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins die titelgebende „Nemesis“ beim großen Staffelshowdown das Sagen hat. Ein „Stich ins Herz“ gibt den Real-Crime-Ermittlern um 21.05 Uhr in einer ebenfalls neuen Folge der ORF-Serie „Fokus Mord – Wahre österreichische Kriminalfälle“ so manches Rätsel auf.

Mehr zu den Folgeninhalten

„Soko Donau – Nemesis“ (Dienstag, 24. April, 20.15 Uhr, ORF eins) Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Dietrich Siegl, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic sowie Anna Rot in einer Episodenrolle; Regie: Olaf Kreinsen

Kristof Blatnik, Abkömmling des stadtbekannten Verbrechers Laszlo, wird von einer Frau ermordet, die als Nemesis, Rächerin des Bösen, auftritt. Fieberhaft wird nach einer Verdächtigen gesucht, Laszlos Handlanger führen die „Soko“ zu Mia Unger (Anna Rot): Sie hätte ein Motiv, wurde von den Blatnik-Brüdern brutal vergewaltigt. Und sie hätte die körperlichen Voraussetzungen, um als „Bat Girl“ aufzutreten. Das Team ist in großer Sorge, nur Wohlfahrt (Helmut Bohatsch) nicht: Er ist verliebt. Und zwar sehr. Doch dann taucht Nemesis wieder auf.

Die 13. Staffel von „Soko Donau“ (ZDF-Sendetitel: „Soko Wien“) ist eine Koproduktion von Satel Film und Almaro in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, dem Land Oberösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds und dem Land Niederösterreich.

„Fokus Mord – Wahre österreichische Kriminalfälle: Stich ins Herz“ (Dienstag, 24. April, 21.05 Uhr, ORF eins)

Mit Maja Ibric, Pavel Pogodin, Christian Molnar, Gerald Walsberger, Marcin Barysiewicz, Ashot Zakaryan, Jean Philipp Oliver Viol, Kitty Lelkesova, Hysen Spahiu und Petrov Momchil

Den Ermittlern bietet sich ein grauenvoller Anblick – eine junge Frau liegt mit Brandwunden und Stichverletzungen übersät in ihrer Wohnung. Bei der Obduktion wird klar, dass letztendlich ein Stich ins Herz zum Tode geführt hat. Die Ermittler recherchieren im privaten Umfeld des Opfers und finden heraus, dass sie für ein Escort-Service gearbeitet hat.

„Fokus Mord – Wahre österreichische Kriminalfälle“ ist eine Koproduktion von ORF und Interspot Film, gefördert durch den Fernsehfonds Austria und den Filmfonds Wien.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at