Risk Experts präsentiert Risk Report XI

Wien/Kufstein (OTS) - Bei schönstem Wetter lud Risk Experts zur Präsentation der 11. Ausgabe seines Risk Reports auf die Dachterrasse des Hotel Topazz in der Wiener City. Vor geladenem Publikum, Vertretern der Presse und Geschäftspartnern stellte das Management die neueste Ausgabe seines Kundenmagazins mit Informationen zu (aktuellen und zukünftigen) Risiken vor, welches sich durch die erfrischende Mischung aus aktuellen Themen und kurzweiligen Fakten ständig wachsender Beliebtheit erfreut.

Der beste Schutz vor Fake

Der aktuelle Risk Report zeigt auf, welche Risiken Fälschungen mit sich bringen können. Im Interview mit dem Chef der Coffeeshop-Company Reinhold Schärf spricht Risk Experts-Geschäftsführer DI Gerhart Ebner über Innovation, die Bedeutung von Geschwindigkeit beim Schutz vor Fake und die Gründe, warum Fälscher manchmal langsam sind.

Wenn die Erde bebt

Risk Experts NatKat-Experte Hugo Seitz erklärt wie man sich auf Erdbeben optimal vorbereiten kann und warum in Österreich auf diese Gefahr oft vergessen wird.

Betriebsunterbrechung: So sorgen Sie vor

Ing. Mag. Gerald Netal verdeutlicht welche existenzbedrohenden Folgen eine Betriebsunterbrechung haben kann und dass trotzdem rund 85 Prozent der KMU nicht ausreichend vorbereitet sind – und warum es sich auch nach dem Eintritt des Worst Case noch rentiert, sich an die Profis zu wenden.

Alles ungewiss-willkommen in der wackeligen VUCA-Welt

In einer Welt einer sich ständig ändernden Welt, deren Eigenschaften mit dem Kunstwort VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) zusammengefasst werden können, sind völlig neue Kompetenzen erforderlich.

Risk Experts in der Türkei auf Expansionskurs

Für das Risk Experts Team in der Türkei war 2017 ein äußerst erfolgreiches Jahr – bei neuen Prestigeprojekten wie z.B. dem Bau der U-Bahn in Istanbul und neuen Wasserkraftwerken sowie kunststoffverarbeitenden Unternehmen wird auf unsere Expertise gebaut. In Vereinbarungen, die mit internationalen Maklern und nationalen Versicherern getroffen wurden, wurde Risk Experts zum „preferred partner“ ernannt.

Risk Experts Gruppe

Die Risk Experts Gruppe als ständig expandierendes Unternehmen mit über 80 Mitarbeitern in Österreich verfügt über langjährige Erfahrung in allen Bereichen der Risikoberatung, vom Risk

Enterprise Risk Management bis hin zur maßgeschneiderten Expertensoftware.

Als international tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in 6 Ländern hat Risk Experts:

über 5000 Projekte im Bereich Risikoanalysen und Consulting

über 15000 Projekte im Bereich Schadenmanagement und Wertermittlung

vor allem in der Industrie, dem Kommunalwesen, Handel- und Dienstleistungssektor betreut und zu erfolgreichen Abschlüssen geführt.

Der Risk Report XI ist online abrufbar.

