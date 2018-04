Showdown: Neue PULS 4 Show "Kochgiganten" startet morgen Dienstag um 20:15 Uhr

Morgen starten 20 KandidatInnen in der härtesten Koch-Challenge Österreichs „Kochgiganten“. In den nächsten 6 Wochen kochen sie mit Leidenschaft und Ehrgeiz um den Titel „Kochgigant 2018“.

Wien (OTS) - In der morgigen ersten Sendung von „Kochgiganten“ treten 20 (Hobby-)KöchInnen nacheinander an den Herd und versuchen mit ihrem Lieblingsgericht einen der beiden Teamchefs Alexander Kumptner und Didi Maier von sich und ihrem Kochtalent zu überzeugen. Was die KandidatInnen neben ihrem Kampfgeist mitbringen müssen: die Leidenschaft fürs Kochen.

Die beiden Coaches, Alexander Kumptner und Didi Maier, begleiten die KandidatInnen bei der spannendsten Koch-Challenge ihres Lebens, unterstützen die Talente, kämpfen für sie und fordern sie heraus.



Der Konkurrenzkampf herrscht aber nicht nur zwischen den KandidatInnen. Auch Alexander Kumptner und Didi Maier duellieren sich. Nur der Coach mit dem besten Team hat die Chance, eines seiner Mitglieder zum Sieg zu führen. Jedoch müssen sie weise wählen. Jeder Profikoch, darf sein Team mit nur jeweils 5 KandidatInnen ausstatten.



Wer kann die Teamchefs Alexander Kumptner und Didi Maier von sich überzeugen? Wer hat das Potential Österreichs erster "Kochgigant" zu werden?



Das sind die TOP 20 KandidatInnen im Überblick:

Wien: Dagmar (35), Erich (50), Matthias (23), Thomas G. (37), Thomas N. (31) und Tolga (17)

Niederösterreich: Bernhard (26) und Kathrin (32)

Oberösterreich: Ferdinand (40), Nicolas (23), Parnaz (29) und Viktoria (34)

Steiermark: Patricia (21) und Renate (48)

Salzburg: Anton (45), Harald (28), Herta (57) und Wolfgang (44)

Tirol: Alexandra (24) und Stefanie (38)



"Kochgiganten" ab 24. April um 20:15 Uhr immer dienstags exklusiv auf PULS 4



Ab Sendung 2, Dienstag, den 1. Mai, müssen sich die Talente gemeinsam mit ihren Teamchefs einer hochkarätigen Fachjury stellen, die mittels Blindverkostung über das Weiterkommen entscheidet.



BILDMATERIAL zur Sendung finden Sie unter: http://presse.puls4.com/kochgiganten

Weitere Informationen unter puls4.com

Rückfragen & Kontakt:

ProSiebenSat.1 PULS 4

Cornelia Hahn, BA

PR Manager

Tel. +43 / [0]1 / 368 77 66 - 2609

E-Mail cornelia.hahn @ prosiebensat1puls4.com