Wien-Donaustadt: Arbeitsunfall auf Baustelle

Wien (OTS) - Am 21. April 2018 kam es gegen 11.00 Uhr auf einer Baustelle in der Berresgasse zu einem Arbeitsunfall. Aus derzeit unbekannter Ursache fiel ein Holzbalken aus mehreren Metern Höhe herab und traf einen Mitarbeiter im Rückenbereich. Der 30-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht, es besteht keine Lebensgefahr. Es gibt derzeit keine Hinweise auf Fremdverschulden.

