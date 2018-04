Die 3.500 Ausgabe der „Barbara Karlich Show“ am 23. April in ORF 2

Sendungsthema: „Ich statt wir: Wie viel Distanz braucht eine Beziehung“

Wien (OTS) - Am 27. Oktober 1999 hieß es zum ersten Mal „Willkommen bei der ‚Barbara Karlich Show‘“. Seither nahmen 32.000 Personen als Talkgäste auf der Bühne und 313.740 Menschen im Publikum Platz. Barbara Karlich: „Es gab keinen Tag, wo ich mich nicht auf die Themen, meine Gäste und deren Geschichten gefreut habe.“ Rekordverdächtige Sendungsgäste waren unter anderem fünf Hundertjährige (davon vier Frauen und ein Mann), eine 101-jährige und eine 104-jährige Frau sowie ein 109-jähriger Mann. Weiters zu Gast waren ein Mann mit 450 Piercings, implantierten Hörnern, einer gespaltene Zunge und implantierten Magneten in den Fingerspitzen. Ebenfalls im Studio vorbeigeschaut haben 205 Kleintiere, ein Kamel, eine Vogelspinne und zwei Ponys. Insgesamt wurden 46 Heiratsanträge auf der Bühne gemacht.

Barbara Karlich über ihr Jubiläum: „3.500ste! Das kann ich gar nicht glauben! Das wären in weiteren 20 Jahren 7.000 Sendungen und ich wäre dann fast 70! Spaß beiseite: Mich überkommt eine Riesenfreud' über so viele Jahre Talkshow mit großartigen, tollen Gästen, einem super Team und den treuesten Zuseherinnen und Zusehern überhaupt.“ Und weiter:

„Ich bin wahnsinnig dankbar, vor allem wäre der Erfolg nicht da ohne das beste Team der Welt, mein Team! Und so lange das Publikum will, talken wir gerne weiter und freuen uns auf neue spannende und unvergessliche Lebensgeschichten.“

Das Thema der 3.500 „Barbara Karlich Show“: „Ich statt wir: Wie viel Distanz braucht eine Beziehung“

Frisch Verliebte wollen meist jede freie Minute miteinander verbringen, doch mit der Dauer der Beziehung stellt sich für die Partner die Frage, wie viel Zeit sie den gemeinsamen Unternehmungen widmen wollen und wie viel für ihre eigenen Interessen übrig bleibt. Dabei ist es nicht immer einfach, die richtige Mischung aus Nähe und Distanz zu finden.

