Norwegian Cruise Line nimmt die Norwegian Bliss in Empfang

Bremerhaven, Deutschland (ots/PRNewswire) - Heute nahm die Norwegian Cruise Line die Norwegian Bliss (http://www.bliss.ncl.com/?cid=PR) in einer Zeremonie im deutschen Bremerhaven von der Meyer Werft in Empfang. Damit ist die 18-monatige Bauzeit für das 168.028 BRT große Schiff abgeschlossen. An der Zeremonie nahmen leitende Angestellte der Norwegian Cruise Line teil, darunter Andy Stuart, Präsident und Chief Executive Officer, Harry Sommer, Executive Vice President of International Business Development, Robin Lindsay, Executive Vice President of Vessel Operations für die Flotte von 16 Schiffen, Vertreter der deutschen Meyer Werft, einschließlich der geschäftsführenden Gesellschafter Bernard und Tim Meyer, sowie der Kapitän und der Hoteldirektor des Schiffes. Vor der Fahrt nach Southampton (England) am 21. April, wo die Atlantiküberquerung beginnt, wird die Norwegian Bliss im Rahmen einer zweitätigen Vorschau-Kreuzfahrt in Europa ihren Gästen zeigen, was sie alles zu bieten hat. Gastgeber sind Andy Stuart und Harry Sommer.

Nach ihrer Ankunft in den USA am 3. Mai beginnen die Feierlichkeiten für die US-Einweihungstour mit Vorschau-Kreuzfahrten für zwei Nächte ab New York, Miami und Los Angeles. Den Abschluss bilden die feierliche Taufzeremonie und das Auslaufen aus ihrem ersten Heimathafen an Pier 66 in Seattle im US-Bundesstaat Washington am 30. Mai. Im Anschluss an ihre dreitägige erste Kreuzfahrt, auf der sie den Hafen von Victoria im kanadischen British Columbia anläuft, kehrt sie am 2. Juni zurück und legt dann für ihre erste siebentätige Kreuzfahrt nach Alaska ab.

"Die Norwegian Bliss ist bislang eines unserer mit der größten Vorfreude erwarteten Schiffe und der heutige Tag ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für das neueste und innovativste Schiff unserer jungen und modernen Flotte", sagt Andy Stuart, Präsident und Chief Executive Officer der Norwegian Cruise Line. "Das Team der Meyer Werft leistete gemeinsam mit unseren Betriebsteams sowie Offizieren und Besatzungsmitgliedern des Schiffes fantastische Arbeit bei der Vollendung der Norwegian Bliss, und wir können es kaum erwarten, unseren Gästen alles zu zeigen, was das Schiff zu bieten hat."

"Wir freuen uns sehr, ein weiteres Schiff an die Norwegian Cruise Line ausliefern zu können", sagt Bernard Meyer, geschäftsführender Gesellschafter der Meyer Werft. "Wir sind ausgesprochen stolz auf unsere mehr als 15 Jahre währende Partnerschaft und sind überzeugt, dass das erste speziell für den Einsatz in Alaska gebaute Kreuzfahrtschiff die Erwartungen der Gäste übertreffen wird."

Die Norwegian Bliss ist das dritte Schiff der Breakaway Plus-Klasse der Kreuzfahrtgesellschaft, der erfolgreichsten Klasse in der Geschichte des Unternehmens, und sie ist das erste Kreuzfahrtschiff, das speziell für das ultimative Kreuzfahrterlebnis in Alaska konstruiert und ausgestattet wurde. An Bord werden den Gästen nicht nur die üblichen Annehmlichkeiten geboten, die sie bei Norwegian Cruise Line so schätzen, sondern auch einige neue Einrichtungen, die zum ersten Mal auf hoher See verfügbar sind. Die Norwegian Bliss wird ihre Gäste mit der größten wettstreitfähigen Autorennbahn auf See

(http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/race_track_and_laser_tag?cid=PR)

begeistern - etwas, das sonst kein Kreuzfahrtschiff mit Heimathafen in Nordamerika zu bieten hat. Die zweistöckige Rennbahn befindet sich oben auf Deck 19, wo die Gäste herrliche Aussichten genießen können, während sie sich mit bis zu 48 Stundenkilometern in die Kurven legen. Nach einer aufregenden Fahrt können die Gäste ihr Geschick im Freiluft-LaserTag-Parkours (http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/race_tr ack_and_laser_tag#laser-tag?cid=PR) unter Beweis stellen oder nebeneinander auf dem Aqua Racer rutschen, der sich im umfangreichen Aqua Park (http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/aqua_park?cid=PR) mit zwei mehrstöckigen Wasserrutschen befindet, wovon eine über die Seite des Schiffs hinausgeht und ein Deck tiefer herauskommt.

An Bord der Norwegian Bliss können kulinarisch begeisterte Gäste neue exklusive Spezialitäten-Restaurants und Bar-Konzepte erkunden, wie zum Beispiel das neue Texas Smokehouse - Q

(http://www.bliss.ncl.com/dining/q?cid=PR), das erste

Full-Service-Starbucks® auf See, und Coco's

(http://www.bliss.ncl.com/dining/cocos?cid=PR) - ein Spezialgeschäft

mit Schokolade und süßen Köstlichkeiten. Im District Brew House

(http://www.bliss.ncl.com/bars-lounges/the_district?cid=PR) können

Gäste eine Vielfalt an Spezial-Cocktails und Craft-Beers genießen, darunter Seattles beliebteste Biere aus der Red Hook Brewery.

Auch das Unterhaltungsprogramm

(http://www.bliss.ncl.com/entertainment?cid=PR) darf auf keinem

Schiff der Norwegian-Flotte zu kurz kommen. Daher bietet die Norwegian Bliss Unterhaltung ersten Ranges, darunter das mit dem Tony Award® ausgezeichnete Broadway-Musical Jersey Boys und ¡HAVANA! - ein musikalisches Theaterstück, das speziell für die Norwegian Bliss geschaffen und produziert wurde. Das kreative Team hinter ¡HAVANA! umfasst unter anderem den mit dem Tony Award® ausgezeichneten Regisseur und Choreografen Warren Carlyle sowie das kubanisch-amerikanische Design-Duo Isabel und Ruben Toledo und die kubanisch-amerikanische Sängerin und Grammy-Preisträgerin Albita, die Original-Songs vorträgt. Außerdem stellt die Norwegian Bliss ein neues Cocktail-Theaterstück vor, Happy Hour Prohibition - The Musical, das die Gäste in eine illegale Kneipe in New Orleans kurz vor Beginn der Prohibition versetzt. Im The Cavern Club können die Gäste beliebte Beatles-Songs live von einer talentierten Cover-Band hören - in einem Club, der dem berühmten Liverpool Club ähnelt, in dem die Beatles unzählige Vorstellungen gegeben haben.

Zur Entspannung steht den Gästen auf der Norwegian Bliss eine breite Palette an Unterkünften zur Verfügung, von den Luxussuites im The Haven by Norwegian®

(http://www.bliss.ncl.com/the_Ship/staterooms?cid=PR) über

Einraum-Kabinen für Alleinreisende mit virtuellem Blick aufs Meer bis zu einer Vielzahl an Kabinen mit Verbindungstüren für große Gruppen und Familien. Zwei weitläufige Panorama-Lounges - eine davon mit exklusivem Zugang für Haven-Gäste - bieten den Passagieren auf der gesamten Reise einen ungestörten Blick auf die Schönheit der Natur auf See und an Land.

Ab Juni 2018 beginnt die Norwegian Bliss ihren Sommerfahrplan mit siebentägigen Kreuzfahrten nach Alaska

(https://www.ncl.com/cruise-destinations/alaska-cruises?cid=PR). Im

Herbst geht es dann ab Los Angeles zur mexikanischen Riviera

(https://www.ncl.com/cruise-destinations/mexico-cruises?cid=PR). Im

Winter 2018 reist die Norwegian Blissvon Miami aus in die Karibik

(https://www.ncl.com/cruise-destinations/caribbean-cruises?cid=PR)

und in der Herbst/Winter-Saison 2019 läuft sie vonNew York City aus Florida, die Bahamas und die Karibik an (https://www.ncl.com/cruise-d estinations/bahamas-florida-cruises?cid=PR).

Um eine Kreuzfahrt auf der Norwegian Bliss zu buchen, wenden Sie sich an ihre Reiseberatung oder direkt an Norwegian telefonisch unter 888-NCL-CRUISE(625-2784) bzw. über die Website www.ncl.com.

Informationen zu Norwegian Cruise Line

Seit nunmehr 51 Jahren hat sich Norwegian Cruise Line als Innovationsführer in der Kreuzfahrtindustrie etabliert, der immer wieder die Grenzen traditioneller Kreuzfahrtkonzepte sprengt. Am bekanntesten ist Norwegians revolutionäres Konzept in der Kreuzfahrtindustrie, Gästen die nötige Freiheit und Flexibilität zu geben, damit sie ihren Urlaub maßgerecht zurechtschneidern können. Sie müssen sich nicht an feste Zeiten für das Abendessen halten, können eine Vielzahl an Unterhaltungsoptionen nutzen und sind nicht an eine formelle Kleiderordnung gebunden. Heute bietet Norwegian eine entspannte Urlaubsatmosphäre im Resort-Stil auf einigen der neuesten und modernsten Schiffe, mit einer Vielfalt an Kabinen-Optionen, darunter The Haven by Norwegian®, eine private Luxusklasse mit Suites, privatem Pool und Restaurant, Concierge-Service sowie persönlichen Butlern. Norwegian Cruise Line fährt um die ganze Welt und bietet ihren Gästen auf allen 16 Schiffen der Reederei die nötige Freiheit und Flexibilität, um die Welt nach ihrem eigenen Plan zu erkunden, dazu 27 Restaurant-Optionen, preisgekrönte Unterhaltung, einen herausragenden Gästeservice und noch viel mehr.

Vor Kurzem wurde Norwegian Cruise Line zum zehnten Mal in Folge als "Europe's Leading Cruise Line" ausgezeichnet und zum sechsten Mal in Folge als "World's Leading Large Ship Cruise Line". Zudem erhielt das Unternehmen zum fünften Mal in Folge die Ehrung als "Caribbean's Leading Cruise Line" sowie zum zweiten Mal in Folge den Preis World's Leading Cruise Line" und "North America's Leading Cruise Line" von den World Travel Awards. Das nächste Schiff von Norwegian, die mit Spannung erwartete Norwegian Bliss, wird im April 2018 ausgeliefert und viele Neuheiten auf See für den weltweiten Markt bieten, darunter die größte Autorennbahn auf See, preisgekrönte Broadway-Stücke, zwei Panorama-Lounges mit fantastischer Aussicht auf das Meer und die Gletscher und noch viel mehr. 2019 wird Norwegian ein weiteres neues Schiff der "Breakaway Plus"-Klasse in Betrieb nehmen. Außerdem wurden vier zusätzliche Schiffe zur Auslieferung ab 2022 bereits in Auftrag gegeben mit der Option für zwei weitere Bauten zur Auslieferung 2026 und 2027.

Ausführliche Informationen zu Norwegian Cruise Line finden Sie unter www.ncl.com. In den USA und Kanada erreichen Sie uns telefonisch unter 888-NCL-CRUISE (625-2784) oder folgen Sie uns auf den folgenden sozialen Medien für die neuesten Nachrichten zum Unternehmen und exklusive Inhalte: Facebook, Instagram und Youtube:

@NorwegianCruiseLine; Twitter und Snapchat: @CruiseNorwegian; und WeChat: @gonclcn. Hochauflösende, herunterladbare Bilder finden Sie unter www.ncl.com/media-center.

Informationen zur Meyer Werft

Die in Papenburg ansässige MEYER WERFT wurde 1795 gegründet und wird von der sechsten und siebten Generation der Familie Meyer geleitet. Das renommierte Unternehmen beschäftigt ca. 3.300 Mitarbeiter. Das umfangreiche Produktionsprogramm der MEYER WERFT umfasst eine breite Palette an Schiffstypen, von Kreuzfahrtschiffen über Gastanker bis hin zu Auto- und Passagierfähren. Um im weltweiten Konkurrenzkampf wettbewerbsfähig zu bleiben, wird die Fertigungstechnik kontinuierlich verbessert und erweitert. Inzwischen verfügt die MEYER WERFT über die modernsten Produktionsanlagen in der Schiffbauindustrie. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.meyerwerft.com.

