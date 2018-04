Neue Daten zeigen verbesserte Läsionserkennung durch hochwertige Darmreinigung im Vergleich zu adäquater Darmreinigung[i]

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Norgine B.V. hat heute neue Daten gemeldet, nach denen eine starke Korrelation zwischen höheren Reinigungs-Scores und verbesserter Polypendetektionsrate (PDR) und Adenomdetektionsrate (ADR) besteht.

Die Adenomdetektionsrate (ADR) ist einer der primären Qualitätsmaßstäbe bei der Koloskopie und Indikator für die Wahrscheinlichkeit, dass Patienten an Kolorektalkrebs erkranken.

Die Daten wurden im Rahmen eines mündlichen Vortrags vor der Jahrestagung der Europäischen Gesellschaft für gastrointestinale Endoskopie (ESGE) 2018 präsentiert (OP251, 21. April 2018, 11.36 bis 11.48 Uhr).

Diese post hoc-Analyse ermittelte den Zusammenhang zwischen BBPS*-Scores und Adenom- bzw. Polypendetektionsraten bei Patienten mit identischen Scores in jedem der drei Kolonsegmente. Dazu wurde ein Datenpool aus drei multizentrischen, randomisierten Phase-3-Studien mit vergleichbarem Studiendesign verwendet: NOCT, MORA und DAYB.

Detektionsrate Hoch- Wahrscheinlichkeitsverhältnis Kolon- wertig: Adäquat: läsionen Hoch- Adäquat Unzureichend Adäquat Unzureichend gesamt wertig (95-%-KI) (95-%-KI) (N= 166) (N= 950) (N=54) [P-Wert] [P-Wert] 1,60 0,90 (1,14-2,24) (0,50-1,60) PDR, n (%) 91 (54,8) 396 (41,7) 22 (40,7) [0,0067] [0,7104] 1,97 0,75 ADR, n (%) 71 (42,8) 247 (26,0) 15 (27,8) (1,39-2,80) (0,39-1,43) [0,0001] [0,3829] LR-Analyse des Zusammenhangs zwischen 0,0239 Uniform BBPS Score Group und PDR, P-Wert LR-Analyse des Zusammenhangs zwischen 0,0006 Uniform BBPS Score Group und ADR, P-Wert

Tabelle 1. PDR und ADR nach Uniform BBPS Score

Ähnliche Ergebnisse ergaben sich bei Anwendung der Harefield Cleansing Scale** - Higher Harefield Cleansing Scale Scores are associated with improved lesion detection: post hoc analysis of three randomised and central reader-assessed phase 3 clinical trials, mündlicher Vortrag, OP249, 21. April 2018, 11.12-11.24 Uhr.[ii]

Dr. Cesare Hassan, Abteilung für Gastroenterologie und Endoskopie am Krankenhaus Nuovo Regina Margherita in Rom (Italien), sagte: "Zum ersten Mal hat die Anwendung zweier unabhängiger, validierter Cleansing-Scales gezeigt, dass eine höherwertige segmentale Darmreinigung mit höheren Läsionserkennungsraten in Verbindung steht. Aus diesem Grund sollten Patienten ein hochwertiges Darmreinigungspräparat verwenden, um eine bessere Früherkennung und Beseitigung von Anomalien zu ermöglichen und so Kolorektalkrebs vorzubeugen."

Die Koloskopie ist ein wichtiges Screening-Verfahren zur Erkennung und Beseitigung von Adenomen und Polypen, die potenziell zu Kolorektalkrebs führen können.

In Europa ist Kolorektalkrebs die zweithäufigste Ursache der Krebssterblichkeit mit mehr als 447.000 Neudiagnosen pro Jahr.[iii] Kolorektalkrebs ist den meisten Fällen vermeidbar.[iv]

*Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) ist eine 10-Punkte-Skala zur Beurteilung der Darmvorbereitung, nachdem alle Reinigungsschritte durch den Endoskopiker durchgeführt wurden.[v]

**Harefield Cleansing Scale ist eine aussagekräftige, zuverlässige und konsistente Referenz, die die effektive Standardisierung der Beurteilung der Darmvorbereitung in Forschung und klinischem Umfeld verbessern kann.[vi]

