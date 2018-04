Wien-Favoriten: Zwei verletzte Polizisten nach Getränke-Diebstahl

Wien (OTS) - Ein Ladendetektiv beobachtete am 20. April 2018 um 09.45 Uhr einen Mann, der in einem Supermarkt am Hauptbahnhof mehrere Getränke stehlen wollte. Beim Versuch den Beschuldigten anzuhalten, versetzte der 40-Jährige dem Ladendetektiv einen Faustschlag ins Gesicht und flüchtete. Kurz Zeit später konnten Beamte der Polizeiinspektion Am Hauptbahnhof den Tatverdächtigen und seine Lebensgefährtin im Nahbereich des Bahnhofes ausfindig machen. Bei einer Kontrolle bedrohten und attackierten der Mann und die Frau (57 Jahre alt) die Beamten und verletzten sie mit Faustschlägen und Tritten. Die gestohlenen Getränke wurden sichergestellt, beide Personen befinden sich in Haft. Die Polizisten konnten ihren Dienst nicht weiter versehen.

