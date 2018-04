Wien-Favoriten: Verkehrsunfall zwischen alkoholisiertem Lenker und Polizei-Einsatzfahrzeug

Wien (OTS) - Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten waren am 20. April 2018 um 21.30 Uhr zu einem Einsatz in der Theodor-Sickel-Gasse unterwegs. Zeitgleich lenkte vom Laaer Berg kommend ein 23-Jähriger sein Fahrzeug ebenfalls in Richtung Theodor-Sickel-Gasse. Es kam zu einem Zusammenstoß, wodurch zwei Polizisten mit mehreren Prellungen verletzt wurden und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Beim 23-Jährigen wurde ein Wert von 1,12 Promille Alkoholgehalt im Blut festgestellt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

