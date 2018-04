Raub auf Geldinstitut in Wien-Wieden

Wien (OTS) - Ein vorerst unbekannter Täter betrat am 20. April 2018 um 18.00 Uhr eine Bankfiliale in der Wiedner Hauptstraße. Der mit Haube und Sonnenbrille maskierte Mann hielt einen Revolver in seiner Hand, bedrohte eine Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Mit der Beute (Höhe derzeit unbekannt) in einer Plastiktasche flüchtete er in Richtung Karlsplatz. Eine polizeiliche Sofortfahndung verlief negativ. Es wurde niemand verletzt. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich, hat die Amtshandlung übernommen

