UnionPay International legt Erlebniskampagne "Fly to the World" auf

Schanghai (ots/PRNewswire) - Daten chinesischer Online-Reisebüros zeigen, dass mehr als 60 % der chinesischen Touristen für den bevorstehenden Maifeiertag eine Reise außerhalb Kontinentalchinas planen. Viele Angestellte nehmen ein paar Tage frei, um weiter wegzufahren. UnionPay International hat heute den Start seiner Erlebniskampagne "Fly to the World" bekanntgegeben, die ins Ausland reisenden Chinesen eine bequemere und bessere Bezahlmöglichkeit bietet. UnionPay-Karteninhaber können sich über exklusive Angebote von ungefähr hunderttausend Händlern in 20 Ländern und Regionen im Ausland freuen.

Viele UnionPay-Karteninhaber, die ihre Reise vor der Hauptreisezeit angetreten haben, kamen bereits in den Genuss der zahlreichen Rabatte von UnionPay. UnionPays Akzeptanznetz erstreckt sich derzeit auf 168 Länder und Regionen, mehr als 23 Millionen Händler und 1,64 Millionen Geldautomaten außerhalb Kontinentalchinas. UnionPay International verbessert auf Basis seines umfassenden Akzeptanznetzes seine Leistungen für Karteninhaber und arbeitet mit Händlern verschiedener Branchen quer durch den Asien-Pazifik-Raum, Europa, Amerika, den Nahen Osten und Russland zusammen, um UnionPay-Karteninhabern bis zum 20. Juni Rabatte bis zu 30 % einzuräumen.

An der Aktion "Fly to the World" beteiligen sich unter anderem Duty-Free-Shops an Flughäfen, bekannte Kaufhäuser und Markenwaren-Läden, Autovermietungen, Restaurants, Kreuzfahrten, Touristenattraktionen und Kommunikationsdienstleister. UnionPay-Karteninhaber erhalten Preisvorteile bei Hotelbuchungen über Online-Reisebüros wie agoda.com. Nach der Rückkehr wartet auf die Kartennutzer unter Umständen Cashback von Banken und Airlines oder ein Bonus vom Reisebüro.

Laut dem Jahresbericht zur Entwicklung des chinesischen Ausreiseverkehrs (2017) wollen immer mehr Chinesen die regionale Lebensart und Kultur erleben. "Fly to the World" trägt diesem Trend Rechnung mit einem größeren Angebot an Autovermietungen, Restaurants, Kreuzfahrten und Unterhaltungslokalitäten (30 % mehr als bei UnionPays letztjähriger Kampagne) und besseren Leistungen für Reisefans.

Touristen können die "UnionPay" App herunterladen, um weitere Angebote zu nutzen. Bei Bezahlung mit der "UnionPay" App durch Scannen des QR-Codes können sich Karteninhaber beispielsweise über Rabatte bei Händlern wie Kith Cafe, Bakery Cuisine, Pablo Cheese Tart und Itacho Sushi in Singapur freuen. Mit der App kann man zudem die E-Gutscheine von "U Plan" herunterladen, die Sofortrabatte bei Dutzenden Händlern bieten, darunter Hertz (Amerika), T Galleria (Australien) und Tsuruha Drug (Japan).

Rückfragen & Kontakt:

Agnes Hou

86 21 20265843

houlingwei @ unionpayintl.com